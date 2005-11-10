Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il giovane portiere del PSV, Schiks, in cerca di spazio: rinnova e va in prestito, i dettagli

Il giovane portiere del PSV, Schiks, in cerca di spazio: rinnova e va in prestito, i dettagli TUTTOmercatoWEB
© foto di José Maria Diaz Acosta
Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 12:26Calcio estero

Una giovane promessa del PSV Eindhoven estende il proprio contratto con il club olandese e va a giocare in prestito per farsi le ossa, all'RKC Waalwijk: si tratta del 22enne Niek Schicks, che nell'ultima annata ha giocato è stato il secondo portiere della prima squadra e ha giocato per due volte in campionato.

Ecco il comunicato del PSV Eindhoven: "Niek Schiks giocherà per l'RKC Waalwijk la prossima stagione. Il portiere ha anche prolungato il suo contratto con il PSV di un anno, fino alla metà del 2028. Il portiere di 22 anni ha iniziato a lavorare come giocatore di movimento all'Accademia del PSV nel 2012. Poco dopo, il portiere nato a Boxmeer ha deciso di continuare come portiere.

Schiks è cresciuto anno dopo anno attraverso varie squadre giovanili dell'accademia e ha giocato in numerose partite per la squadra di riserva. Nel 2024 si è trasferito in prima squadra, e la scorsa stagione ha fatto il suo debutto ufficiale con il PSV 1 con una vittoria per 1-2 sull'FC Groningen. Al RKC Waalwijk, Niek avrà l'opportunità di acquisire ulteriore esperienza e più tempo di gioco". Rinnovo di contratto e prestito dunque: il PSV vuole fargli avere maggior spazio, ma senza perdere il controllo sul suo cartellino per la prospettiva futura.

Articoli correlati
Retroscena Pepi: lo aveva cercato il Napoli sotto input di Conte, adesso piace alla... Retroscena Pepi: lo aveva cercato il Napoli sotto input di Conte, adesso piace alla Juventus
Nessun accordo tra Salah-Eddine e il PSV, il classe 2002 torna alla Roma: il punto... Nessun accordo tra Salah-Eddine e il PSV, il classe 2002 torna alla Roma: il punto
Napoli, da Kovar a Gila, passando per Dodo e Richard Rios. Le prime mosse del ciclo... Napoli, da Kovar a Gila, passando per Dodo e Richard Rios. Le prime mosse del ciclo Allegri
Altre notizie Calcio estero
Arsenal, Rogers è l'obiettivo numero uno: anche Rice al lavoro per convincerlo Arsenal, Rogers è l'obiettivo numero uno: anche Rice al lavoro per convincerlo
Chi vince i Mondiali? Van Dijk: "Argentina e Brasile impressionano, ma pensiamo a... Chi vince i Mondiali? Van Dijk: "Argentina e Brasile impressionano, ma pensiamo a noi"
Porto, Villas-Boas pazzo di Farioli: "Nessuno mai ha compreso la nostra realtà meglio... Porto, Villas-Boas pazzo di Farioli: "Nessuno mai ha compreso la nostra realtà meglio di lui"
Rivoluzione Tottenham, pieni poteri a De Zerbi sul mercato: si studiano 7-8 colpi... Rivoluzione Tottenham, pieni poteri a De Zerbi sul mercato: si studiano 7-8 colpi
Bouaddi come Ozil, James Rodriguez e Keylor Navas? Il Real Madrid tenta l'accelerata... TMWBouaddi come Ozil, James Rodriguez e Keylor Navas? Il Real Madrid tenta l'accelerata
Tutti pazzi per Diomande e il Lipsia fissa il prezzo definitivo: serve un investimento... Tutti pazzi per Diomande e il Lipsia fissa il prezzo definitivo: serve un investimento record
Cabral e la schiettezza di Mourinho: "Mi disse: 'Ieri sei stato una me**a'" Cabral e la schiettezza di Mourinho: "Mi disse: 'Ieri sei stato una me**a'"
Il giovane portiere del PSV, Schiks, in cerca di spazio: rinnova e va in prestito,... UfficialeIl giovane portiere del PSV, Schiks, in cerca di spazio: rinnova e va in prestito, i dettagli
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai David, gol che non accendono Spalletti. Gattuso-Zaniolo, una coppia giusta. Montella dovrebbe dimettersi. Malagò lasci perdere Mancini. Ravenna, meglio un giovane italiano di talento che Ronaldinho
Primo piano
Immagine top news n.0 Le novità Genova e Lecce, quattro certezze su cinque. Euro 2032, a che punto siamo
Immagine top news n.1 Malagò vincitore annunciato, torna Mancini? Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni FIGC
Immagine top news n.2 Primo gol ai Mondiali per Kessié. Nell'estate che potrebbe vederlo tornare in Serie A
Immagine top news n.3 Il Napoli prova lo sgambetto alla Juventus: Manna ha avviato i contatti per Sorloth
Immagine top news n.4 Genoa, sempre più Napoli per Norton-Cuffy: Allegri aspetta un rinforzo sulla fascia destra
Immagine top news n.5 "È la favorita". Ma dopo il trionfo del 2010 per la Spagna solo tre vittorie in undici gare
Immagine top news n.6 Newcastle, no a 95 milioni dal Tottenham per Tonali: si continua a trattare
Immagine top news n.7 Torino, obiettivo tesoretto: da Ilic e Israel i fondi per il mercato. E Simeone resta in bilico
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Malagò vincitore annunciato, torna Mancini? Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni FIGC Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Paratici e la Fiorentina che verrà. Rivoluzione ma anche conferme: il punto sul mercato
Immagine news podcast n.2 Il "modello Protti": ai giovani di oggi il ricordo del bomber di tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Parte il nuovo corso Atalanta. In arrivo 3 centrocampisti: occhi su Gaetano e Jashari
Immagine news podcast n.4 La situazione del Milan non inquieta solo i tifosi rossoneri. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Aquilani, Abate e Tedesco: chi può fare meglio il prossimo anno?
Immagine news Serie A n.2 Addio a Igor Protti. Il saluto di Tovalieri, Fuser, Gautieri e Mazzarri
Immagine news Altre Notizie n.3 Lazio, Gattuso potrebbe già mollare? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Pedraza dovrà aspettare ancora: il mercato a saldo positivo lo blocca
Immagine news Serie A n.2 Chi è Aurelien Guernier: strappato al Chelsburgo, si dividerà tra il Milan di Amorim e Futuro
Immagine news Serie A n.3 Un gentlemen's agreement per il calcio italiano, stadi e giovani: FIGC, il programma di Malagò
Immagine news Serie A n.4 Riforma dei campionati, un manager per l'Italia, l'attacco alla Serie A: FIGC, il programma di Abete
Immagine news Serie A n.5 Un ex attaccante per la fascia sinistra del Como: chi è Kaiki, gioiellino di Belo Horizonte
Immagine news Serie A n.6 Le novità Genova e Lecce, quattro certezze su cinque. Euro 2032, a che punto siamo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, proseguono le riflessioni per la panchina. E Mancini valuta anche il profilo di Evani
Immagine news Serie B n.2 Ascoli, settimana speciale per Tomei: domani verrà insignito della cittadinanza onoraria
Immagine news Serie B n.3 Novità sulla panchina della Sampdoria: spunta il nome di Corradi. Che diventa il favorito
Immagine news Serie B n.4 Il rinforzo tra i pali dell'Arezzo arriva dall'Udinese: tutto fatto per il prestito di Nunziante
Immagine news Serie B n.5 Serie B 2026/2027, il punto sulle panchine: a Catanzaro si attende l'annuncio di Turati
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, prosegue il casting per il nuovo tecnico: Fredberg sfoglia la margherita
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, casting per la panchina? Spuntano altri profili per la guida dei falchetti
Immagine news Serie C n.2 Il Livorno alla ricerca della quadra. Con Pascali che diventa un nome caldo per la panchina
Immagine news Serie C n.3 Bari, Montervino avanti per il ruolo di Ds: ma non è l'unico. Aronica-Biancolino per la panchina
Immagine news Serie C n.4 Ancora un rinnovo per la Scafatese. Oggi è il turno del centrocampista Acquadro
Immagine news Serie C n.5 Non solo Ferrero. Il Pescara è nel mirino di una cordata guidata da imprenditore americano
Immagine news Serie C n.6 Pellacani: "Farò di tutto per riportare il Pescara in Serie B, quest'anno ci è girato tutto contro"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Germania-Costa d'Avorio, tedeschi a caccia della qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Brasile-Haiti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inghilterra-Croazia, esordio già decisivo per il girone?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Milan blinda Estevez Ogalla: il portiere classe 2002 ha rinnovato fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia può guardare con fiducia al Mondiale brasiliano: l'urna di Nyon è stata benevola
Immagine news Calcio femminile n.3 La Bielorussia sulla strada dell'Italia. Grigorov e Linnik: "Non sarà facile, ma lotteremo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin dopo i sorteggi: "Mondiale è un grande sogno. Lo vogliamo con tutte noi stesse"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, prosegue l'avventura dell'olandese Bakker in panchina: ha firmato il rinnovo
Immagine news Calcio femminile n.6 Sorteggi 1° e 2° turno di qualificazione di Women's Champions League: tra le italiane, la Juve
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Carlo Ancelotti, da Reggiolo al tetto del mondo: la storia di Mister Semplicità Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Conferme, santoni, illuminati e scommesse: le panchine della Serie A sono variopinte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 21 giugno 2023, Tonali lascia il Milan per 58,9 milioni di euro. Di cui un 10% al Brescia
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo L del Mondiale 2026
Newsticker
10:02 Il calcio italiano al voto per eleggere il nuovo presidente della Figc
04:20 La Germania vince in rimonta con la Costa d’Avorio. Olanda e Giappone a valanga
03:02 Usa e Iran (e non solo): quando il calcio diventa il crocevia tra guerra e pace
20/06 Dalla Fifa in 10 anni investiti 5 miliardi per lo sviluppo del calcio globale
20/06 Prove di forza di Usa, Brasile e Marocco. Flop della Turchia di Montella