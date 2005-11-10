Ufficiale Il giovane portiere del PSV, Schiks, in cerca di spazio: rinnova e va in prestito, i dettagli

Una giovane promessa del PSV Eindhoven estende il proprio contratto con il club olandese e va a giocare in prestito per farsi le ossa, all'RKC Waalwijk: si tratta del 22enne Niek Schicks, che nell'ultima annata ha giocato è stato il secondo portiere della prima squadra e ha giocato per due volte in campionato.

Ecco il comunicato del PSV Eindhoven: "Niek Schiks giocherà per l'RKC Waalwijk la prossima stagione. Il portiere ha anche prolungato il suo contratto con il PSV di un anno, fino alla metà del 2028. Il portiere di 22 anni ha iniziato a lavorare come giocatore di movimento all'Accademia del PSV nel 2012. Poco dopo, il portiere nato a Boxmeer ha deciso di continuare come portiere.

Schiks è cresciuto anno dopo anno attraverso varie squadre giovanili dell'accademia e ha giocato in numerose partite per la squadra di riserva. Nel 2024 si è trasferito in prima squadra, e la scorsa stagione ha fatto il suo debutto ufficiale con il PSV 1 con una vittoria per 1-2 sull'FC Groningen. Al RKC Waalwijk, Niek avrà l'opportunità di acquisire ulteriore esperienza e più tempo di gioco". Rinnovo di contratto e prestito dunque: il PSV vuole fargli avere maggior spazio, ma senza perdere il controllo sul suo cartellino per la prospettiva futura.