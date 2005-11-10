Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Giroud non si ferma: l'ex Milan ha rinnovato col Lilla fino al 30 giugno 2027

Giroud non si ferma: l'ex Milan ha rinnovato col Lilla fino al 30 giugno 2027TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 18:25Calcio estero

Olivier Giroud continuerà a vestire la maglia del Lilla anche nella prossima stagione. L’attaccante francese, tornato in Ligue 1 nell’estate del 2025 per affrontare quella che fin da subito era stata definita una nuova sfida ad alto livello, ha rinnovato il proprio contratto per un’ulteriore annata, estendendo il suo legame con il club fino al 30 giugno 2027.

A 39 anni, il miglior marcatore della storia della nazionale francese ha confermato di essere ancora una pedina utile e concreta nel progetto tecnico dei Dogues. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 44 presenze complessive, realizzando 11 gol tra campionato ed Europa League, con un rendimento che ha convinto la società a puntare ancora su di lui. Oltre al contributo realizzativo, Giroud si è imposto come una delle figure più influenti dello spogliatoio, grazie alla sua esperienza internazionale e a un carisma riconosciuto da compagni e staff tecnico. Un ruolo di guida soprattutto per i giocatori più giovani, che nel francese hanno trovato un punto di riferimento quotidiano.

Un rinnovo importante per il Lilla, atteso dalla prossima partecipazione alla Champions League. Per Giroud si tratterà della dodicesima presenza nella massima competizione europea per club e della sedicesima campagna continentale complessiva della carriera. Nel comunicato ufficiale, il club ha sottolineato il valore umano e professionale dell’attaccante: "Fin dal suo arrivo ha portato leadership naturale, professionalità ed esempio quotidiano, trasmettendo una mentalità vincente a tutto il gruppo. La decisione di prolungare il rapporto è stata una naturale conseguenza della volontà condivisa di continuare insieme su un percorso ambizioso". Giroud, che a settembre compirà 40 anni, continuerà dunque a essere una risorsa centrale per il progetto.

Articoli correlati
Giroud: "Potrebbe essere la mia ultima stagione. Ho rinnovato anche per la Champions"... Giroud: "Potrebbe essere la mia ultima stagione. Ho rinnovato anche per la Champions"
Olivier Giroud ha deciso: rinnova col Lilla e sarà a disposizione di Davide Ancelotti... Olivier Giroud ha deciso: rinnova col Lilla e sarà a disposizione di Davide Ancelotti
Lilla in Champions, Giroud pronto a restare: "Ne stiamo parlando, ho motivazioni... Lilla in Champions, Giroud pronto a restare: "Ne stiamo parlando, ho motivazioni e voglia"
Altre notizie Calcio estero
Everton, Mykolenko ha rinnovato fino al 2029: "Mi sono sentito subito in una famiglia"... UfficialeEverton, Mykolenko ha rinnovato fino al 2029: "Mi sono sentito subito in una famiglia"
Giroud: "Potrebbe essere la mia ultima stagione. Ho rinnovato anche per la Champions"... Giroud: "Potrebbe essere la mia ultima stagione. Ho rinnovato anche per la Champions"
L'Angola tenta Castello Lukeba: il difensore del Lipsia ha dato priorità alla Francia... L'Angola tenta Castello Lukeba: il difensore del Lipsia ha dato priorità alla Francia
Calcio kosovaro in lutto: morto il nazionale U21 Fatjon Bunjaku in un incidente stradale... Calcio kosovaro in lutto: morto il nazionale U21 Fatjon Bunjaku in un incidente stradale
Giroud non si ferma: l'ex Milan ha rinnovato col Lilla fino al 30 giugno 2027 UfficialeGiroud non si ferma: l'ex Milan ha rinnovato col Lilla fino al 30 giugno 2027
Eriksen rassicura: "Sto bene, il defibrillatore ha fatto il suo dovere. Ora penso... Eriksen rassicura: "Sto bene, il defibrillatore ha fatto il suo dovere. Ora penso a guarire"
Fulham, ben 14 giocatori via per fine contratto. C'è Jimenez, rinnovo offerto a Wilson... Fulham, ben 14 giocatori via per fine contratto. C'è Jimenez, rinnovo offerto a Wilson
Olivier Giroud ha deciso: rinnova col Lilla e sarà a disposizione di Davide Ancelotti... Olivier Giroud ha deciso: rinnova col Lilla e sarà a disposizione di Davide Ancelotti
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve-Sorloth: è fatta. Nico all’Atletico. Ora Kim e Brahim Diaz. Inter: ok per Solet, punta Jones e blocca Calhanoglu. Milan nel caos: Glasner sì, Rangnick forse. Napoli: altra offerta, ma DeLa non vende. Como, idea Vlahovic
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve in pressing per il "Dibu" Martinez: contatto con gli agenti, le cifre
Immagine top news n.1 Monza, Burdisso saluta: "Ho scelto di tornare in Argentina, via con dolore e con dolcezza"
Immagine top news n.2 L'asta in Premier complica i piani dell'Inter per Palestra: 50 milioni non bastano, Cocchi non convince
Immagine top news n.3 Italia, Mancini ha aperto al ritorno in Nazionale: si attende il via libera definitivo della FIGC
Immagine top news n.4 Atalanta, colloqui con Palladino per la risoluzione. Poi l'annuncio di Sarri: il punto
Immagine top news n.5 Inter, Ausilio: "Cancelo, Hakimi, Dumfries ultimi 3 terzini. Il 4° sarà altrettanto forte e giovane"
Immagine top news n.6 Povero Diavolo: Milan alla deriva, due settimane dopo l’azzeramento ancora nessuna novità
Immagine top news n.7 Fiorentina, Koleosho obiettivo per il nuovo attacco di Grosso. Sul classe 2004 c'è anche il Bologna
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una miniera di talenti e i nodi mercato: tutto sul futuro del Genoa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Under 17 e l'Italia di Baldini: Mancini riparta da questo. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Il Napoli apre il portafogli per Hojlund ma blinda il futuro con una maxi clausola
Immagine news podcast n.3 La strategia 'Mondiale' del Milan per la cessione di Rafael Leao
Immagine news podcast n.4 Tre conferme per tre neopromosse: chi sale in A non lascia ma raddoppia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Silvio Baldini ct, se la merita una chance? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina, Alberto Di Chiara: "Stimo Grosso, ora serve costruire la squadra"
Immagine news Altre Notizie n.3 Fiorentina, Stovini: "Grosso merita questo step, ora speriamo che Paratici..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, avanti tutta per Ignazio Abate: Cairo e Petrachi convinti, sarà il nuovo allenatore
Immagine news Serie A n.2 Giordano critico: "Nel settore giovanile della Lazio c’è il vuoto. Serve fare come l'Atalanta"
Immagine news Serie A n.3 Juve in pressing per il "Dibu" Martinez: contatto con gli agenti, le cifre
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Grosso è il nuovo allenatore. Burdisso-Monza, addio: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.5 Monza, Burdisso saluta: "Ho scelto di tornare in Argentina, via con dolore e con dolcezza"
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Pessina verso il prestito in Serie B con una condizione: che sia il titolare
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Padova ripensa a Breda, ma con pochi margini. E sfida Empoli e Carrarese
Immagine news Serie B n.2 La Cremonese ha scelto la sede del ritiro: sarà Ronzone. Si parte dal 26 luglio
Immagine news Serie B n.3 Ascoli, per il riscatto di Rizzo Pinna serve mezzo milione. Il Cosenza non fa sconti
Immagine news Serie B n.4 Pisa, l'esperienza di Hiljemark è durata pochi mesi. La società ha deciso per l'esonero
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Nesta potrebbe ritrovare Girma. Irpini al lavoro per chiudere con la Reggiana
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, spunta un nome nuovo per la panchina: Possanzini. Oggi l'incontro fra le parti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Spezia, sfuma il sogno Lovisa. Il direttore sportivo ha declinato l'offerta dei liguri
Immagine news Serie C n.2 Bari, a metà settimana incontro tra De Laurentiis e il sindaco? Il punto sulla questione San Nicola
Immagine news Serie C n.3 I playoff consacrano il Girone B di Serie C. In dodici edizioni, sei promosse dal centro Italia
Immagine news Serie C n.4 Spezia, da sciogliere il nodo Ds: se salta la trattativa con Angelozzi son pronte due alternative
Immagine news Serie C n.5 L'Arzignano prosegue con i rinnovi. Cariolato ha prolungato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.6 Oltre il risultato. La grande lezione di sport e correttezza data da Ascoli-Union Brescia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote calciomercato Real Madrid Kvaratskhelia, sarà lui mister 150 milioni?
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Grecia-Italia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Grecia-Italia, continua la ricostruzione azzurra
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Bonansea: "Estero? Mi sarebbe piaciuto, ma sono felice della 10ª stagione con la Juve"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Bonansea: "Vinciamo con la Svezia e poi vediamo. Il calcio sa regalare belle sorprese"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "In Svezia per fare una grande partita e vincere. Poi vedremo cosa succederà"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italdonne, Giugliano: "Abbiamo giocatrici di altissimo livello, serve il coraggio di metterle in mostra"
Immagine news Calcio femminile n.5 Verso gli ultimi 90’ delle qualificazioni mondiali: Azzurre già al lavoro a Tirrenia
Immagine news Calcio femminile n.6 Gama: "Le italiane all'estero? È la prova che il nostro livello è cresciuto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3La storia del "Maradona delle carceri" che voleva rapire Gianfranco Zola Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Leao e Vlahovic, simboli di un calcio che è sempre più “parlato”
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 8 giugno 1990, inizia il Mondiale italiano. L'Argentina perde con il Camerun
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, i migliori profili del Venezia neopromosso in Serie A
Newsticker
16:35 Italia ’90, quando i Mondiali li organizzavamo noi (e li giocavamo pure)
06/06 La russa Mirra Andreeva ha vinto il Roland Garros
05/06 Serie A, il calendario: si inizia con Inter-Monza
04/06 Napoli e Antonio Conte: ufficiale la fine consensuale del rapporto dopo due stagioni
31/05 I rigori non sono una lotteria ma una questione di metodo