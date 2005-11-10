Ufficiale Giroud non si ferma: l'ex Milan ha rinnovato col Lilla fino al 30 giugno 2027

Olivier Giroud continuerà a vestire la maglia del Lilla anche nella prossima stagione. L’attaccante francese, tornato in Ligue 1 nell’estate del 2025 per affrontare quella che fin da subito era stata definita una nuova sfida ad alto livello, ha rinnovato il proprio contratto per un’ulteriore annata, estendendo il suo legame con il club fino al 30 giugno 2027.

A 39 anni, il miglior marcatore della storia della nazionale francese ha confermato di essere ancora una pedina utile e concreta nel progetto tecnico dei Dogues. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 44 presenze complessive, realizzando 11 gol tra campionato ed Europa League, con un rendimento che ha convinto la società a puntare ancora su di lui. Oltre al contributo realizzativo, Giroud si è imposto come una delle figure più influenti dello spogliatoio, grazie alla sua esperienza internazionale e a un carisma riconosciuto da compagni e staff tecnico. Un ruolo di guida soprattutto per i giocatori più giovani, che nel francese hanno trovato un punto di riferimento quotidiano.

Un rinnovo importante per il Lilla, atteso dalla prossima partecipazione alla Champions League. Per Giroud si tratterà della dodicesima presenza nella massima competizione europea per club e della sedicesima campagna continentale complessiva della carriera. Nel comunicato ufficiale, il club ha sottolineato il valore umano e professionale dell’attaccante: "Fin dal suo arrivo ha portato leadership naturale, professionalità ed esempio quotidiano, trasmettendo una mentalità vincente a tutto il gruppo. La decisione di prolungare il rapporto è stata una naturale conseguenza della volontà condivisa di continuare insieme su un percorso ambizioso". Giroud, che a settembre compirà 40 anni, continuerà dunque a essere una risorsa centrale per il progetto.