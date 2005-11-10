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Jedvaj vola in Arabia Saudita. L'ex Roma lascia il Panathinaikos e firma con l'Al Shabab

Jedvaj vola in Arabia Saudita. L'ex Roma lascia il Panathinaikos e firma con l'Al Shabab TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca
Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 16:12Calcio estero

L'Al Shabab ha ingaggiato il difensore croato Tin Jedvaj. Il club saudita ha definito l'acquisto del centrale dal Panathinaikos dopo aver trasmesso tutta la documentazione alla Commissione di Vigilanza Finanziaria del programma di reclutamento giocatori della Saudi Pro League, ultimo passaggio necessario per ottenere il via libera definitivo. L'ok è arrivato nelle ultime ore.

L'arrivo del 30enne servirà a colmare il vuoto lasciato dall'olandese Wesley Hoedt, destinato a lasciare il club in vista della nuova stagione. Jedvaj porta in dote un bagaglio di esperienza maturato nei principali campionati europei: cresciuto nella Dinamo Zagabria, il difensore ha poi vestito le maglie di Roma e Bayer Leverkusen, prima delle esperienze con Augusta, Lokomotiv Mosca e Al Ain negli Emirati Arabi Uniti. Successivamente è approdato al Panathinaikos.

Anche a livello internazionale il centrale può vantare un curriculum di primo piano. Con la nazionale della Croazia ha collezionato 26 presenze e 2 reti, prendendo parte al Mondiale del 2018 in Russia, competizione conclusa con lo storico secondo posto dei croati, sconfitti soltanto in finale dalla Francia.

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