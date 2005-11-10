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Il 'Gladbach blinda il suo talento italiano: Fabio Chiarodia rinnova fino al 2028

Il 'Gladbach blinda il suo talento italiano: Fabio Chiarodia rinnova fino al 2028 TUTTOmercatoWEB
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Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 21:42Calcio estero

Fabio Chiarodia ha prolungato il suo contratto con il Borussia Mönchengladbach fino al 30 giugno 2028. L’annuncio è arrivato oggi, confermando la volontà del club tedesco di puntare con decisione sul giovane difensore italiano, fresco di debutto nella nazionale maggiore.

Il direttore sportivo Rouven Schröder ha spiegato la scelta sottolineando le qualità del centrale: "Fabio è un difensore giovane con un enorme potenziale, che ha già dimostrato non solo qui da noi ma anche con la nazionale maggiore italiana. Ora deve compiere l’ultimo passo per affermarsi ai massimi livelli e vogliamo accompagnarlo in questo percorso. Questo rinnovo nasce dalla convinzione condivisa che il prossimo step importante della sua carriera sarà qui a Mönchengladbach".

Soddisfazione anche da parte del giocatore, che ha raccontato il proprio percorso di crescita: "Sono migliorato anno dopo anno da quando sono arrivato a Mönchengladbach. Sono cresciuto come calciatore e ho avuto sempre più spazio. Dopo l’infortunio della scorsa stagione ho sentito chiaramente la fiducia del club". Chiarodia ha poi aggiunto: "Ho avuto colloqui molto positivi con Eugen Polanski e Rouven Schröder. Abbiamo parlato apertamente dei nostri piani per il futuro. Per questo ho deciso di continuare qui e prolungare il mio percorso. Ho grandi obiettivi e sono molto motivato per ciò che verrà".

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