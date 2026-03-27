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Grecia ko, ma Douvikas torna a giocare 293 giorni dopo. Spazio anche per Tsimikas

Grecia ko, ma Douvikas torna a giocare 293 giorni dopo. Spazio anche per TsimikasTUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:11Calcio estero
Yvonne Alessandro

La Grecia cade per mano del Paraguay. Una sconfitta di misura inferta dagli avversari, firmata da Gomez del Brighton, nell'amichevole disputata a Georgios Karaiskakis Stadium del Pireo. Quantomeno da segnalare il ritorno in campo di Tasos Douvikas con la maglia della nazionale biancoblù dopo quasi un anno e la mancata convocazione nella finestra di novembre. E senza alcun minuto a ottobre.

L'ultima partita disputata dal centravanti del Como - recentemente a quota 11 gol in Serie A - risale al 7 giugno 2025, con i 19 minuti disputati allora contro la Slovacchia nel 4-1 rifilato alla formazione di Calzona. Con tanto di rete segnata al minuto 88 del match allora. Il vicecapocannoniere del campionato italiano torna a guadagnare spazio con la sua Grecia dopo 86 minuti disputati sul terreno di gioco. Spazio anche per Tsimikas, in prestito alla Roma dal Liverpool invece, con 76 minuti prima della sostituzione apportata dal CT Jovanovic.

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