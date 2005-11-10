Haaland senza freni: 61 reti in 60 partite di Champions, mai nessuno prolifico come lui

Erling Haaland continua a riscrivere la storia della Champions League. Grazie alla doppietta segnata nella sfida di questa sera contro il Paris Saint-Germain (persa 4-2 all'Etihad), l'attaccante del Manchester City ha raggiunto quota 61 reti nella massima competizione europea in appena 60 presenze.

Un traguardo straordinario che gli consente di fare meglio anche di Lionel Messi: il fuoriclasse argentino aveva infatti toccato quota 60 gol dopo 80 partite. Non solo: il centravanti norvegese e è riuscito a centrare questo primato anche a un'età leggermente inferiore rispetto all'ex Barcellona e PSG, arrivandoci a 26 anni e 85 giorni, appena un giorno prima di Messi, che lo raggiunse a 26 anni e 86 giorni. Un'altra impresa che conferma l'eccezionale capacità realizzativa di un giocatore davvero unico.