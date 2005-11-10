La partita tra Arsenal e Manchester City non ha deluso le attese. Spettacolare 2-2, con i Gunners che mantengono la vetta della classifica e i Citizens che si isolano al secondo posto dopo la sconfitta del Brighton e il pareggio del Liverpool. Un match, quello disputato in terra londinese, che ha lasciato in eredità anche non poche polemiche per l'arbitraggio. Particolarmente arrabbiato Erling Braut Haaland, che si Instagram ha postato una sotia con questo messaggio: "Preferisco non parlare".

Gli episodi incriminati

Le lamentele di Haaland sono dovute a un paio di episodi valutati dal direttore di gara in modo discutibile a detta del lato Manchester City. Il primo è un possibile rigore per fallo di mano di Gyokeres e il secondo è una tirata di capelli di Bruno Guimaraes ai danni di Doku. Due decisioni che certamente infiammeranno il duello City-Arsenal anche nelle prossime settimane.