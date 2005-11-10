La crisi del Manchester City si allunga e Erling Haaland non nasconde la frustrazione. Nella quinta giornata di Champions League i Citizens hanno pareggiato 2-2 contro il Napoli, centrando soltanto un punto. Queste le parole del norvegese ai microfoni di beIN Sports e TNT Sports.

Il 2-2 contro il Napoli

Il vantaggio del Napoli porta la firma di Hojlund; il City ha risposto con Bouaddi, poi Lang ha riportato avanti gli azzurri prima del definitivo 2-2 di Cherki. A beIN Sports Haaland, ex Borussia Dortmund, ha ammesso che per come si è sviluppata la partita il pari è un buon punto: "Siamo riusciti a tornare in partita due volte." Subito dopo, però, il tono è cambiato: "Ma noi pretendiamo di più. Dobbiamo migliorare e trovare il modo di controllare meglio la partita e di offrire una prestazione migliore."

"Non ho idea di cosa ci sia mancato"

L'attaccante non ha saputo indicare dove stia il problema: "Non ho idea di cosa ci sia mancato, ma nelle ultime partite si poteva sentire che qualcosa non gira del tutto per il verso giusto, e dobbiamo scoprire cosa." I numeri raccontano un periodo complicato: nelle ultime sette gare ufficiali il City ha vinto solo due volte, mentre l'ultimo successo in Premier League risale a oltre un mese fa. A TNT Sports Haaland ha spiegato: "Quando si vince, tutto è semplice e si sa esattamente cosa fare; quando si perde, si comincia a mettere tutto in discussione".

La responsabilità da capitano

Il centravanti ha guardato avanti: "Dobbiamo restare positivi e tirare fuori il meglio da ogni singolo giocatore." Martedì è sceso in campo anche con la fascia da capitano, senza però farne un caso: "Con o senza fascia da capitano sento una enorme responsabilità, perché tutto ciò che voglio è giocare per questo club e vincere partite con il City. Ma in questo momento non ci riusciamo, e fa male."

La prossima occasione per il riscatto arriva domenica, ma il compito è difficile: il City sarà ospite dell'Arsenal, campione d'Inghilterra in carica.