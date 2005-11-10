Rasmus Hojlund ieri sera ha risposto ai fischi dell'Etihad Stadium con un dito alzato dopo il gol del momentaneo 0-1. Esultanza rabbiosa, polemica. Dito alzato per ricordare che "A Manchester c'è un solo club". E per lui è lo United, anche se poi la dirigenza inglese non l'ha trattato benissimo. Non ha creduto in lui fino in fondo. Due stagioni dal 2023 al 2025 dopo un'annata all'Atalanta che lo cedette per una cifra record: 70 milioni di euro più bonus. Cifra senza dubbio eccessiva per un calciatore che in fondo nella stagione precedente aveva realizzato dieci reti, pagato come un top player anche se a vent'anni Hojlund aveva ancora tutto da dimostrare. Acquistato per dare proprio una risposta ai cugini del City che un anno prima avevano acquistato Erling Haaland, il miglior centravanti in circolazione.

Ieri Hojlund meglio di Haaland

Due categorie differenti ancora oggi perché Haaland che ieri non è andato a segno in Champions ha una media senza senso: esattamente una rete a partita, 62 gol in 62 gare. Però ieri nell'ideale derby di Manchester il centravanti norvegese non è riuscito a incidere come il suo collega di quasi tre anni più giovane, come quel Rasmus Hojlund che ha aperto le danze con una marcatura da vero centravanti dopo il filtrante di Gilmour.

Così lo United ha sostituito Hojlund

Chissà quanto la sua esultanza avrà inorgoglito i tifosi del Manchester United, di un club che voleva dal bomber danese tutto e subito e dopo 26 gol in due anni l'ha ceduto al Napoli: 50 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto. A posteriori, un'altra operazione ricca di rimpianti e di successivi sprechi.

Già, perché nell'estate dell'addio di Hojlund i red devils hanno speso circa 150 milioni di euro tra Matheus Cunha e Benjamin Sesko, maxi-investimenti che a loro volta non stanno producendo i risultati sperati: il centravanti brasiliano oggi titolare è a un solo gol in Premier e a quattro complessivi, due le reti del bomber sloveno che era sbarcato nel mondo United col compito di realizzare gol a grappoli e invece sta riscontrando gli stessi problemi di praticamente tutti i suoi predecessori.