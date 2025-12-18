Ufficiale Il Barcellona blinda un enfant prodige della sua Masia: rinnova l'attaccante Ismael Ziani

Nonostante La Masia sia in pieno auge, il Barcellona, comprensibilmente, è vittima del proprio successo, con numerosi club che tentano di ingaggiare i giovani talenti provenienti dal vivaio catalano. Tuttavia, il club culé ha appena dato una buona notizia ai suoi tifosi: Ismael Ziani continuerà la sua crescita al Barcellona firmando un nuovo contratto con la società.

Il talento classe 2009 completerà così il suo percorso nel settore giovanile blaugrana. Nato in Spagna da padre marocchino e madre spagnola, questo attaccante di 16 anni ha già vestito le maglie delle nazionali U16 e U17 del Marocco. Nonostante ciò, la Roja non si arrende e continua a mostrare interesse nel convincerlo a giocare per le proprie selezioni giovanili.

L’annuncio ufficiale del Barcellona arriva direttamente dai canali blaugrana: "Il giocatore Ismael Ziani ha firmato il rinnovo del suo accordo per prolungare la sua permanenza nella sua fase giovanile. Grazie, famiglia Ziani-López, per aver scelto La Masia per la formazione di vostro figlio come giocatore e come persona".