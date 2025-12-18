Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Barcellona blinda un enfant prodige della sua Masia: rinnova l'attaccante Ismael Ziani

Il Barcellona blinda un enfant prodige della sua Masia: rinnova l'attaccante Ismael Ziani TUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Giacomo Iacobellis
ieri alle 20:12Calcio estero
Giacomo Iacobellis

Nonostante La Masia sia in pieno auge, il Barcellona, comprensibilmente, è vittima del proprio successo, con numerosi club che tentano di ingaggiare i giovani talenti provenienti dal vivaio catalano. Tuttavia, il club culé ha appena dato una buona notizia ai suoi tifosi: Ismael Ziani continuerà la sua crescita al Barcellona firmando un nuovo contratto con la società.

Il talento classe 2009 completerà così il suo percorso nel settore giovanile blaugrana. Nato in Spagna da padre marocchino e madre spagnola, questo attaccante di 16 anni ha già vestito le maglie delle nazionali U16 e U17 del Marocco. Nonostante ciò, la Roja non si arrende e continua a mostrare interesse nel convincerlo a giocare per le proprie selezioni giovanili.

L’annuncio ufficiale del Barcellona arriva direttamente dai canali blaugrana: "Il giocatore Ismael Ziani ha firmato il rinnovo del suo accordo per prolungare la sua permanenza nella sua fase giovanile. Grazie, famiglia Ziani-López, per aver scelto La Masia per la formazione di vostro figlio come giocatore e come persona".

Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
Dal City allo United, c'è la fila in Inghilterra per Semenyo del Bournemouth: 4 big... Dal City allo United, c'è la fila in Inghilterra per Semenyo del Bournemouth: 4 big alla finestra
La bellezza della Conference League: debutta il 44enne Casciaro, che di lavoro fa... La bellezza della Conference League: debutta il 44enne Casciaro, che di lavoro fa il poliziotto
Copa del Rey, nessuna sorpresa a Murcia: il Betis vince 2-0 con un gol per tempo Copa del Rey, nessuna sorpresa a Murcia: il Betis vince 2-0 con un gol per tempo
Non solo il ko della Fiorentina, tutti i risultati della serata e la classifica di... Non solo il ko della Fiorentina, tutti i risultati della serata e la classifica di Conference League
Un grande sogno chiamato Mondiale: Neymar al bivio, tra rinnovo col Santos e Flamengo... Un grande sogno chiamato Mondiale: Neymar al bivio, tra rinnovo col Santos e Flamengo
Barcellona, Laporta vuole ripartire da mister Flick: già proposto il rinnovo fino... Barcellona, Laporta vuole ripartire da mister Flick: già proposto il rinnovo fino al 2028
Copa del Rey, l'Athletic supera a fatica una formazione di terza divisione: l'1-0... Copa del Rey, l'Athletic supera a fatica una formazione di terza divisione: l'1-0 arriva al 106'
Conference League, tutti i risultati al 45': Crystal Palace e Rayo Vallecano avanti,... Conference League, tutti i risultati al 45': Crystal Palace e Rayo Vallecano avanti, AEK sotto
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, Fulkrug sempre più vicino. Allegri può averlo già a inizio anno. Inter a caccia di un’alternativa a Dumfries: si valutano Valincic, Norton Cuffy e Dodo. Roma, per l’attacco anche Beto e Ekhator
Le più lette
1 Dal City allo United, c'è la fila in Inghilterra per Semenyo del Bournemouth: 4 big alla finestra
2 Milan, Allegri dopo la sconfitta col Napoli: "Un avvertimento per tornare a difendere meglio"
3 Milan, Fulkrug sempre più vicino. Allegri può averlo già a inizio anno. Inter a caccia di un’alternativa a Dumfries: si valutano Valincic, Norton Cuffy e Dodo. Roma, per l’attacco anche Beto e Ekhator
4 Fiorentina, Vanoli: "O si lotta o si va via. Proverò a cambiare qualcosa"
5 La bellezza della Conference League: debutta il 44enne Casciaro, che di lavoro fa il poliziotto
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Troppi assenti ed errori per il Milan, la Supercoppa del Diavolo finisce subito col Napoli
Immagine top news n.1 Napoli in finale di Supercoppa con i nuovi volti copertina: Neres e Hojlund stendono il Milan
Immagine top news n.2 La Fiorentina perde anche con il Losanna e va ai playoff. Vanoli: "A gennaio via chi non lotta"
Immagine top news n.3 Fiorentina al playoff di Conference League ma altro disastro a Losanna: viola battuti 1-0
Immagine top news n.4 Napoli prima finalista della Supercoppa Italiana, battuto 2-0 il Milan con Hojlund e Neres
Immagine top news n.5 Milan-Como in Australia (con arbitri asiatici), Collina "convince" la Lega Serie A. E adesso?
Immagine top news n.6 Gattuso prima di Napoli-Milan: "Bartesaghi in Nazionale, perché no? Anche Palestra, Zaniolo..."
Immagine top news n.7 Il presidente di Lega Serie A ufficializza: "Milan-Como si gioca a Perth con arbitri asiatici"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli, a gennaio il centrocampista: sogno Goretzka, Mainoo resta il più concreto
Immagine news podcast n.2 Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu
Immagine news podcast n.3 C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina
Immagine news podcast n.4 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: “Nel Girone C lotta vera fino alla fine. Benevento, Catania e Salernitana corazzate”
Immagine news Serie C n.2 Braglia: "FVS toglie istintività al calcio. Non si può stare 7-8 minuti a rivedere un'azione"
Immagine news Serie C n.3 Ravenna sorpresa? Marcolini: “No, società solida e squadra di categoria superiore”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Milan, Rabiot: "Troppi gol subiti nelle ultime gare. Ora riposiamoci e pensiamo alla Serie A"
Immagine news Serie A n.3 David escluso dallo spogliatoio della Juve? Gatti: "Notizie totalmente prive di fondamento"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Vanoli: "O si lotta o si va via. Proverò a cambiare qualcosa"
Immagine news Serie A n.5 Milan, Allegri dopo la sconfitta col Napoli: "Un avvertimento per tornare a difendere meglio"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Sohm: "Non siamo uniti. Ora arriva anche la paura"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, domani capitan Iemmello sarà uno dei tedofori di Milano Cortina 2026
Immagine news Serie B n.2 Frosinone, suggestione Pierini per rinforzare l'attacco. Dorono è un suo estimatore
Immagine news Serie B n.3 Spezia, spunta un altro nome per la porta: è Christensen della Fiorentina
Immagine news Serie B n.4 Avellino, D'Agostino: "2025 anno da ricordare. Ma speriamo che il prossimo sia migliore"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, si fermano Jacopo Gelli e Raychev: il report medico del club ciociaro
Immagine news Serie B n.6 Pescara, Foggia: "3-4 innesti dal mercato, non sarà rivoluzione. Vivarini? Rifarei la scelta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Floro Flores: "Il mercato non è una cosa che mi interessa. Voglio gente motivata"
Immagine news Serie C n.2 Guarascio invita gli studenti allo stadio. Secco no: "Vattene da Cosenza che non sei degno"
Immagine news Serie C n.3 Triestina alla caccia dell'impresa salvezza: riaperta la campagna abbonamenti
Immagine news Serie C n.4 Evacuo: “Nel Girone C lotta vera fino alla fine. Benevento, Catania e Salernitana corazzate”
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, S. Rosso sul Menti: "Stiamo lavorando col Comune per renderlo adatto alla B"
Immagine news Serie C n.6 Braglia: "FVS toglie istintività al calcio. Non si può stare 7-8 minuti a rivedere un'azione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Inter, nerazzurri a caccia di riscatto ma Italiano sogna un debutto da protagonista
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Milan
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Losanna-Fiorentina, ultima spiaggia per Vanoli?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Wolfsburg, Kellermann: "Con la Juve sarà una sfida alla pari. La affrontiamo con fiducia"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve, Mazzetta: "Wolfsburg? Queste gare sono il sale del nostro lavoro. Sarà affascinante"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Braghin: "Essere fra le prima 8 d'Europa è importante. Per i quarti serve un'impresa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women's Champions League, ai playoff la Juventus sfiderà il Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.5 Women's Champions League: tabellone e playoff Juventus, cosa c'è da sapere
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Salvai: "Wolfsburg o Paris FC ai playoff? Pensiamo a noi stesse"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?