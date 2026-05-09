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Il Brest si separa dal ds Lorenzi. In 10 anni, bretoni dalla Ligue 2 alla Champions

Il Brest si separa dal ds Lorenzi. In 10 anni, bretoni dalla Ligue 2 alla ChampionsTUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 12:26Calcio estero
Gaetano Mocciaro

Il Brest si separa dopo 10 anni dal suo direttore sportivo Grégory Lorenzi. Lo rende noto il club bretone con un comunicato ufficiale. 42 anni, Lorenzi è stato artefice della grande crescita della squadra, portata in Ligue 1 nel 2020 e divenuta presenza stabile nel massimo campionato con una costanza mai vista nella storia del club. Con la grandissima impresa della stagione 2023/24, col 3° posto che ha qualificato la squadra alla Champions League. Tutto questo con uno dei budget più esigui di Ligue 1.

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