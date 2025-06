Ufficiale Il Chelsea conferma l'arrivo del 21enne Essugo: arriva dallo Sporting, 8 anni di contratto

Il Chelsea ha confermato l'acquisto, già annunciato negli scorsi mesi, del centrocampista portoghese Dario Essugo, proveniente dallo Sporting. Il calciatore ventenne ha firmato un contratto con i Blues fino al 2033. Ora resta da vedere se giocherà agli Europei Under 21 con il Portogallo o se andrà negli Stati Uniti per il Mondiale per club.

Il comunicato del Chelsea

Di seguito il comunicato del club londinese: "Il Chelsea è lieto di confermare l'acquisto di Dario Essugo dallo Sporting CP. Il centrocampista, che la scorsa stagione ha trascorso in prestito nella Liga con il Las Palmas ed è nazionale portoghese Under 21, ha firmato un contratto fino al 2033.

Essugo ha iniziato la sua carriera nell'accademia dello Sporting ed è diventato il giocatore più giovane di sempre a esordire con la maglia del club, debuttando a 16 anni e sei giorni contro il Vitoria de Guimaraes nel marzo 2021. Più tardi quello stesso anno, batté il record di Luis Figo diventando il più giovane titolare dello Sporting, all'età di 16 anni, 11 mesi e 17 giorni.

Dopo aver maturato ulteriore esperienza con lo Sporting B e aver collezionato 23 presenze con la prima squadra del club, Essugo ha trascorso la seconda metà della stagione 2023/24 in prestito al Chaves, squadra della Primeira Liga, con cui ha collezionato 14 presenze. All'inizio della stagione 2024/25 seguirono altre due presenze con lo Sporting, prima che Essugo andasse in prestito al Las Palmas. Il ventenne si è affermato come titolare della squadra spagnola, collezionando 27 presenze e segnando un gol per Los Amarillos in tutte le competizioni.

Sulla scena internazionale, Essugo ha militato nel Portogallo in diverse fasce d'età. Le sue presenze più recenti risalgono all'Under 21, e la sua ultima apparizione risale alla sosta internazionale di marzo.

Benvenuto a Chelsea, Dario!".