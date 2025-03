Ufficiale Doppio colpo del Chelsea: 74 milioni allo Sporting per i giovani Essugo e Quenda

Il Chelsea continua a fare man bassa dei giovani più interessanti. Il club londinese ha raggiunto un accordo con lo Sporting CP per i trasferimenti di Dario Essugo (20 anni) e Geovany Quenda (17 anni). I due giocatori arrivano per un pacchetto complessivo di 74 milioni di euro; il primo approderà in Inghilterra da luglio, mentre Quenda dovrà aspettare l'estate del 2026.

Questa la comunicazione data dai portoghesi alla Comissão do Mercado de Valores Mobiliários: "Lo Sporting SAD ha raggiunto un accordo con il Chelsea FC per il trasferimento definitivo dei giocatori Geovany Quenda e Dário Essugo, per un valore complessivo di € 74.408.816,32. Per Dario Essugo, l'indennizzo economico per il trasferimento, che avverrà al termine della stagione in corso, corrisponde a un importo fisso di € 22.272.275,00, fermo restando che il giocatore continuerà a lavorare per l'Union Deportiva Las Palmas fino al termine della stagione in corso.

Per Geovany Quenda, la compensazione economica per il trasferimento corrisponde a 52.136.541,32 €". Nelle cifre sopra riportate sono stati inclusi anche i bonus legati alle prestazioni.