Ufficiale Il Cruzeiro riporta il talento Keny Arroyo in Sudamerica. Il Besiktas lo cede per 8 milioni

Il Cruzeiro ha annunciato l’ingaggio a titolo definitivo del giovane attaccante ecuadoregno Keny Arroyo, proveniente dal Besiktas. Il calciatore ha firmato un contratto valido fino a dicembre 2029, legandosi così al club di Belo Horizonte per i prossimi cinque anni.

L’operazione è stata ufficializzata sia dal Cruzeiro sia dalla società turca, che ha comunicato di aver raggiunto un accordo definitivo per il trasferimento del giocatore. Per la squadra brasiliana si tratta di un investimento a lungo termine su un profilo considerato di grande prospettiva. Arroyo, classe 2006, è un attaccante dotato di buona velocità, tecnica e senso del gol. Dopo l’esperienza in Turchia con la maglia del Besiktas, dove ha avuto modo di misurarsi con un campionato competitivo e di crescere dal punto di vista tattico, ora avrà l’occasione di affermarsi in Brasile in uno dei club più prestigiosi del Paese.

Il Cruzeiro, sotto la gestione della SAF e con ambizioni rinnovate, punta ad allestire una rosa competitiva per il futuro, e l’arrivo di Arroyo si inserisce perfettamente in questa strategia di crescita.