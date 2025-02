Ufficiale Il Besiktas ingaggia il miglior talento ecuadoriano: Keny Arroyo firma fino al 2029

Dall'Ecuador alla Turchia, un cambiamento enorme per un ragazzo di soli 18 anni. Keny Alexander Arroyo Alvarado vola alla corte di Ole Gunnar Solskjaer: l'esterno offensivo classe 2006 (compirà 19 anni tra qualche giorno) lascia l'Independiente del Valle e firma con il Besiktas fino al 30 giugno 2029.

Nonostante la sua giovanissima età, Keny Arroyo ha già disputato 44 partite tra i professionisti, giocando anche in Copa Libertadores e Copa Sudamericana con il club di Sangolquí. Per lui cinque reti e otto assist, prestazioni che gli sono valse la prima convocazione in nazionale e le prime due presenze, contro Uruguay e Bolivia.