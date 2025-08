Ufficiale Il portiere dell'U21 olandese sbarca in Premier: il Sunderland ingaggia Robin Roefs

Il Sunderland ha annunciato l'ingaggio del portiere Robin Roefs, in attesa di autorizzazione internazionale. Il 22enne arriva dal NEC Nijmegen per una cifra non divulgata e ha firmato un contratto quinquennale con i Black Cats.

Roefs ha vissuto una stagione di grande successo nell'Eredivisie lo scorso anno, collezionando 32 presenze e mantenendo la porta inviolata in 10 occasioni. Le sue prestazioni hanno avuto un ruolo cruciale nel buon esito della stagione per il NEC. Il portiere ha anche fatto il suo debutto a livello internazionale, accumulando 10 presenze con l'Under 21 dei Paesi Bassi, di cui cinque al Campionato Europeo Under-21 UEFA 2025, dove i giovani olandesi sono arrivati in semifinale.

"È davvero fantastico aver firmato per il Sunderland", ha dichiarato Roefs. "Unirmi a un club così importante con una storia ricca è un momento di grande orgoglio per me e sono entusiasta della sfida che mi attende in Premier League. La scorsa stagione è stata la mia prima vera esperienza da portiere titolare, e sono soddisfatto dei risultati, soprattutto con le statistiche a fine campionato. Essere parte di questo viaggio in un club come il Sunderland è davvero speciale, e non vedo l'ora di affrontare la nuova stagione".

Kristjaan Speakman ha aggiunto: "Robin è un giovane portiere di talento che ha suscitato grande interesse quest'estate dopo una stagione impressionante in Eredivisie. Fin dalle prime conversazioni, è stato chiaro il suo desiderio di unirsi al Sunderland, e siamo felici che ora faccia parte della nostra squadra. Volevamo aumentare la competizione in questa area del nostro organico e Robin ha tutte le qualità per giocare ai massimi livelli. Non vediamo l'ora di lavorare con lui per aiutarlo a raggiungere questo obiettivo al Stadium of Light".