Ufficiale Il Westerlo punta sui giovani: arriva Antonito Cordero in prestito dal Newcastle

Il Westerlo continua a puntare sui giovani talenti internazionali e ufficializza l’arrivo di Antonio José Cordero Campillo, esterno offensivo spagnolo di grande prospettiva. Il giocatore, appena 18enne, approda nel club belga con la formula del prestito secco per una stagione dal Newcastle United.

Cordero ha mosso i primi passi calcistici in diversi settori giovanili spagnoli prima di trovare stabilità nel 2021 al Malaga. Nell’ultima stagione è stato uno dei protagonisti del club andaluso in Segunda División, collezionando ben 39 presenze condite da 6 reti e 7 assist. Numeri che ne hanno evidenziato il talento e la maturità nonostante la giovane età.

Il suo rendimento non è passato inosservato e, al termine del suo contratto con il Malaga, ha firmato un accordo quinquennale con il Newcastle United, squadra della Premier League. Ora il club inglese ha deciso di mandarlo in prestito in Belgio per favorirne la crescita, affidandolo al Westerlo. Cordero vestirà dunque la maglia del club fiammingo per tutta la stagione 2025/2026 e sarà a disposizione dello staff tecnico per rafforzare le opzioni sulle corsie offensive. In un campionato noto per valorizzare i giovani talenti, Westerlo rappresenta la vetrina ideale per il suo sviluppo.