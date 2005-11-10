Ufficiale Jackson Irvine lascia la Germania e vola in Giappone: ha firmato col Cerezo Osaka

Il Cerezo Osaka ha ufficializzato l'ingaggio di Jackson Irvine. Il centrocampista australiano arriva a titolo definitivo dal St. Pauli e diventerà ufficialmente un giocatore della formazione giapponese una volta completate le procedure per l'ottenimento del visto.

L'esperto centrocampista porta in dote un importante bagaglio internazionale maturato nel corso della sua carriera, con numerose stagioni disputate in Europa e un ruolo di primo piano anche con la nazionale australiana. Il suo arrivo rappresenta un innesto di spessore per il Cerezo Osaka, che punta sulla sua leadership e sulla sua esperienza per alzare il livello della squadra: "Sono davvero entusiasta di trasferirmi in quello che considero il Paese più appassionato di calcio al mondo e di iniziare questa nuova avventura in un campionato diverso, con un club che ha un enorme potenziale", ha dichiarato Irvine dopo l'annuncio.

Il centrocampista ha poi aggiunto: "Spero di mettere la mia esperienza e le mie qualità al servizio della squadra per aiutarla a crescere ulteriormente. Non vedo l'ora di conoscere una nuova cultura, un nuovo stile di vita e vivere questa esperienza. Lavoriamo insieme per raggiungere grandi successi".