Ufficiale Il Newcastle ha il suo nuovo allenatore. Nessuna sorpresa: è Matthias Jaissle

Il Newcastle United ha ufficializzato la nomina di Matthias Jaissle come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico tedesco, 38 anni, raccoglie la sfida sulla panchina dei Magpies dopo le brillanti esperienze alla guida del Salisburgo e dell'Al-Ahli, diventando il volto del nuovo progetto tecnico del club inglese.

La società ha spiegato che la scelta è arrivata al termine di un processo di selezione approfondito e riservato, al termine del quale Jaissle è stato ritenuto il candidato ideale per guidare il Newcastle in una nuova fase di crescita. La sua carriera da allenatore è decollata molto presto: a soli 33 anni è stato nominato tecnico del Salisburgo, conquistando immediatamente campionato e coppa nazionale nella stagione d'esordio. Sotto la sua guida il club austriaco ha inoltre raggiunto per la prima volta nella sua storia gli ottavi di finale di Champions League, confermandosi poi campione d'Austria e proseguendo il proprio cammino europeo anche in Europa League.

Successivamente Jaissle si è trasferito all'Al-Ahli, dove ha trasformato la squadra in una delle realtà più competitive del calcio asiatico. Dopo aver centrato la qualificazione alla AFC Champions League già nella prima stagione, ha conquistato due edizioni consecutive della massima competizione continentale, diventando il primo allenatore a riuscire nell'impresa. L'amministratore delegato del Newcastle, David Hopkinson, ha accolto con entusiasmo il nuovo tecnico: "Matthias è uno degli allenatori giovani più apprezzati e promettenti del panorama internazionale. Dopo un'attenta selezione è emerso chiaramente come il profilo migliore per questo incarico. I risultati ottenuti, le sue qualità di leadership e la continua ricerca del miglioramento lo rendono la persona giusta per guidare il Newcastle nella prossima fase della sua crescita".