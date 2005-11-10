Ufficiale Un altro giapponese a Glasgow: i Rangers annunciano l'arrivo di Daisuke Yokota

I Rangers hanno ufficializzato l'acquisto dell'esterno offensivo Daisuke Yokota. Il giapponese, 26 anni, arriva dall'Hannover 96 e ha firmato un contratto triennale con il club di Glasgow, con opzione per una quarta stagione. Il trasferimento sarà completato dopo il rilascio dell'autorizzazione internazionale e del visto.

Yokota raggiungerà subito la squadra in vista del prossimo impegno nei preliminari di UEFA Europa League, rappresentando uno dei principali rinforzi del mercato estivo dei Gers. Cresciuto calcisticamente a Tokyo, si è trasferito in Germania all'età di 18 anni entrando nei vivai del FSV Francoforte e del Carl Zeiss Jena. Nel 2021 ha firmato con il Valmiera, contribuendo in maniera decisiva alla conquista del primo storico campionato del club lettone grazie a otto gol e dieci assist nella stagione 2022.

Successivamente ha giocato in Polonia con il Górnik Zabrze, prima di approdare al Gent nel 2024. Con il club belga è stato poi ceduto in prestito all'Hannover 96, dove le sue prestazioni hanno convinto la società tedesca ad acquistarlo a titolo definitivo. "Sono davvero entusiasta di essere qui. I Rangers sono un club immenso, con una storia straordinaria, tifosi incredibili e grandi ambizioni. È un momento di cui vado molto orgoglioso", ha dichiarato Yokota. "Il mio obiettivo è aiutare la squadra a vincere e regalare ai tifosi una stagione ricca di soddisfazioni. Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni e iniziare questa avventura".