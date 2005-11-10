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Jovane Cabral trova subito squadra dopo l'ottimo Mondiale: lo ingaggia il Gremio

Jovane Cabral trova subito squadra dopo l'ottimo Mondiale: lo ingaggia il Gremio TUTTOmercatoWEB
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Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 09:28Calcio estero

Tra le più belle sorprese del Mondiale 2026 c'è senza dubbio Capo Verde. All'esordio assoluto nella competizione, la nazionale africana ha bloccato la Spagna, eliminato l'Uruguay nella fase a gironi e costretto l'Argentina ai tempi supplementari nei sedicesimi di finale, conquistando l'ammirazione degli appassionati di tutto il mondo.

Uno dei principali protagonisti di questa storica cavalcata è stato una vecchia conoscenza del calcio italiano, Jovane Cabral, che dopo il torneo ha trovato subito una nuova sistemazione. L'esterno offensivo, rimasto svincolato al termine dell'esperienza con l'Estrela Amadora, è stato infatti annunciato ufficialmente come nuovo giocatore del Gremio.

Il 28enne ex Lazio e Salernitana si era presentato al Mondiale da svincolato, dopo la scadenza del contratto con il club portoghese. Durante la rassegna iridata è stato titolare sia nella sfida contro la Spagna sia nell'eliminazione contro l'Argentina, piegata ai tempi supplementari soltanto nel secondo extra-time. Rapido, abile nell'uno contro uno e con una buona propensione al gol, Cabral porta con sé un bagaglio importante di esperienze maturate con le maglie di Sporting Lisbona, Olympiacos, Salernitana e Lazio. Arriva a parametro zero e sarà a disposizione del Gremio sia per il Brasileirao sia per la Copa Sudamericana, dove i brasiliani affronteranno il Bolívar negli ottavi di finale. In caso di qualificazione, ai quarti troverebbero il San Paolo.

Dopo l'amichevole vinta contro il Cruzeiro, l'allenatore Luís Castro, ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto: "È un giocatore che arriva dal Mondiale, può giocare sia sulla fascia sinistra sia in posizione centrale e si inserisce in un gruppo profondamente impegnato nel raggiungimento degli obiettivi stagionali. Credo abbia tutte le qualità per integrarsi perfettamente nella nostra rosa".

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