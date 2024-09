Ufficiale Un ex Lazio e Salernitana all'Estrela: Jovane Cabral saluta lo Sporting CP

vedi letture

Legato allo Sporting CP dal 2016, Jovane Cabral ha definitivamente lasciato il club di Lisbona per trasferirsi all'Estrela per circa 800mila euro. L'attaccante nato a Capo Verde ha collezionato nel 2021-2022 4 presenze e un gol con la maglia della Lazio e la scorsa stagione 13 gare e 2 reti con la Salernitana, prima di giocare in prestito con l'Olympiacos da gennaio in poi.

Di seguito il post su Instagram: