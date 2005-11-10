Karetsas come Bellingham e Dembelé: il Dortmund vuole venderlo a 100 milioni di euro
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 16:12Calcio estero
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14.10.2026 16:12Calcio estero
Il club tedesco si è reso conto di non essere riuscito a ripetere cessioni record negli ultimi anni, ma ha fiducia di farcela con il 18enne.
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Konstantinos Karetsas per il Borussia Dortmund vale Jude Bellingham e Ousmane Dembele. Secondo quanto riportato dalla Bild, il club tedesco è fiducioso di poter vendere nelle prossime sessioni di mercato a 100 milioni di euro il talentuoso 18enne e per questo lo hanno affidato a Roderick van der Ham, specialista arrivato in estate dal Liverpool che cura l'ambientamento dei giovani e dei nuovi acquisti.
L'idea del Dortmund
I tedeschi si sono accorti che negli ultimi anni non sono riusciti a ripetere cessioni record e di conseguenza ne hanno risentito anche a livello economico e sportivo. Nel frattempo l'obiettivo principale resta quello di ottimizzare i concetti di gioco di Niko Kovac affinché il trequartista possa affermarsi al più presto in prima squadra.
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