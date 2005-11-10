Karetsas come Bellingham e Dembelé: il Dortmund vuole venderlo a 100 milioni di euro

Konstantinos Karetsas per il Borussia Dortmund vale Jude Bellingham e Ousmane Dembele. Secondo quanto riportato dalla Bild, il club tedesco è fiducioso di poter vendere nelle prossime sessioni di mercato a 100 milioni di euro il talentuoso 18enne e per questo lo hanno affidato a Roderick van der Ham, specialista arrivato in estate dal Liverpool che cura l'ambientamento dei giovani e dei nuovi acquisti.

L'idea del Dortmund

I tedeschi si sono accorti che negli ultimi anni non sono riusciti a ripetere cessioni record e di conseguenza ne hanno risentito anche a livello economico e sportivo. Nel frattempo l'obiettivo principale resta quello di ottimizzare i concetti di gioco di Niko Kovac affinché il trequartista possa affermarsi al più presto in prima squadra.