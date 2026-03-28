Kerkez e meno spazio al Liverpool, Robertson: "La Scozia mi ha aiutato ad andare avanti"

Con l'acquisto di Kerkez da parte del Liverpool e l'avanzare dell'età di Andrew Robertson, quest'ultimo si è visto privato del consueto minutaggio che ha sempre avuto in maglia Reds. Specialmente a inizio stagione. Da qui la stampa britannica ha cominciato a ricollegarsi al futuro del giocatore di 32 anni, specialmente in ottica contrattuale, con l'accordo del terzino sinistro in scadenza il prossimo 30 giugno. Intanto la sua Scozia attende con ansia i Mondiali, dopo la storica qualificazione 28 anni dopo l'ultima volta.

I problemi di titolarità ballerina al Liverpool però lo hanno turbato, faticando a carburare in Premier League rispetto alla scorsa stagione. E su sua stessa ammissione l'euforia della qualificazione della Scozia lo ha aiutato a superare le difficoltà personali: "Mi ha aiutato ad andare avanti in certi momenti di questa stagione, doveva farlo. Posso dirlo con certezza, specialmente all'inizio della stagione", ha ammesso a BBC Sport.

Il valore della qualificazione diretta. Al contrario della Scozia, Irlanda del Nord, Galles e Irlanda del Nord sono state eliminate e Robertson ha commentato: "Il mio primo pensiero è stato che questo dimostra quanto sia difficile qualificarsi per un Mondiale", ha risposto il giocatore del Liverpool. "Spero che serva da promemoria per ricordare quanto sia speciale quello che i ragazzi e lo staff hanno fatto collettivamente. Arrivare primi nel girone è durissimo". Ora il conto alla rovescia continua con due partite contro avversarie non europee, tra Giappone e Costa d'Avorio: "Vogliamo arrivare al Mondiale con il giusto slancio".