Robertson via subito dal Liverpool? Colloqui col Tottenham. E occhio a Tsimikas

Il Tottenham ha contattato il Liverpool per Andrew Robertson. Il capitano della Scozia e terzino sinistro dei Reds è in scadenza di contratto in estate, il prossimo 30 giugno, mentre del rinnovo con i campioni d'Inghilterra in carica non v'è traccia. Ma secondo quanto riferito da Sky Sports UK, sono già iniziati i primi colloqui tra i club per l'ingaggio da parte degli Spurs del laterale di 31 anni e un esito della trattativa è atteso nei prossimi giorni.

L’operazione in discussione avrebbe un valore complessivo di circa 5 milioni di sterline (poco più di 5,5 milioni di euro), rivela l'emittente satellitare. Considerata la situazione contrattuale di Robertson e il suo dichiarato desiderio di chiarire il proprio futuro, il Liverpool vuole dimostrare il grande rispetto che nutre per il giocatore che dal 2017 a questa parte simboleggia i Reds. Robertson è arrivato al Liverpool dall’Hull City ed è stato una pedina fondamentale nelle squadre che hanno vinto Premier League e Champions League sotto la guida di Klopp.

In questa stagione, però, ha trovato meno spazio, collezionando solo 4 presenze da titolare in campionato dopo l’arrivo di Kerkez dal Bournemouth. Robertson, che in estate sarà il capitano della Scozia al Mondiale, era stato cercato dall’Atletico Madrid, ma l'affare non è andato in porto. Cosa c'entra Kostas Tsimikas? Qualora il terzino sinistro di 31 anni dovesse trasferirsi al Tottenham, il giocatore greco potrebbe essere richiamato a rapporto da Slot, interrompendo il prestito alla Roma.