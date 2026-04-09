Ufficiale Non solo Salah: a fine stagione Robertson se ne andrà dal Liverpool da svincolato

E un'altra colonna del Liverpool una volta terminata la stagione leverà le tende e saluterà Anfield. Dopo l'annuncio a sorpresa di Mohamed Salah, infatti, stavolta è il club inglese a rendere noto l'addio ufficiale di Andrew Robertson tra poco più di un mese: il terzino sinistro di 32 anni, vicino alla partenza già a gennaio ma alla fine rimasto con i Reds, ha solo rimandato i discorsi e infatti alla fine del campionato saluterà il club che rappresenta fedelmente ormai dall'estate del 2017.

"Dopo nove stagioni di enorme successo ad Anfield, il capitano della Scozia lascerà il club alla scadenza del suo contratto quest'estate", esordisce così il comunicato ufficiale del club inglese, che anticipa dunque i saluti per Robertson. Il giocatore, in scadenza al termine della stagione, sarà dunque svincolato e libero di firmare con qualsiasi altra squadra interessata.

"Se ne andrà come una vera leggenda del Liverpool, dopo aver giocato un ruolo fondamentale nei successi degli ultimi anni nel corso delle sue 373 presenze collezionate finora. Acquistato dall'Hull City nel 2017, Robertson ha vinto due titoli di Premier League, una Champions League, la FA Cup e due Coppe di Lega, oltre alla Coppa del Mondo per Club FIFA, la Supercoppa UEFA e il Community Shield.

Tuttavia, le celebrazioni per l'eredità lasciata da Robertson al Liverpool sono ufficialmente rimandate fino alla conclusione della stagione, poiché il numero 26 è totalmente concentrato sull'aiutare i Reds a chiudere l'annata 2025-26 nel miglior modo possibile".