Liverpool, Robertson ammette: "L'interesse del Tottenham c'era. Discussioni tra i club..."

Andrew Robertson non si è nascosto dietro un dito. Dopo essersi guadagnato il ritorno da titolare nel match di FA Cup vinto (3-1) con il Wolverhampton e aver siglato un gol e un assist, il terzino sinistro del Liverpool è stato incalzato a proposito dei rumors di mercato di gennaio sul Tottenham. Infatti, si vociferava che gli Spurs volessero anticipare l'ingaggio del giocatore scozzese di sei mesi rispetto alla scadenza del contratto con i Reds (30 giugno).

Il Liverpool aveva avviato i contatti con il Tottenham dopo che Robertson aveva mostrato interesse per il trasferimento, salvo poi decidere di rimanere ancora per un po' ad Anfield. "L'interesse c'era, è ovvio", ha ammesso. "Ci sono state discussioni tra i due club, ma la decisione finale è stata quella di restare", le parole riprese da ESPN. "Il mio impegno non è mai venuto meno. Sono legato al Liverpool da otto anni e mezzo o nove ormai, e lo sarò finché non ci sarà più bisogno di me".

"Questo club mi ha dato tutto e io ho dato tutto a questo club. È stato un rapporto fantastico, spero continui. Gennaio è passato, ora guardiamo avanti". Parole che riflettono, dunque, la volontà di continuare al Liverpool qualora ci fossero i presupposti per un rinnovo. "Ho sempre detto che la questione resterà tra me e il club. Non credo che verrà discussa pubblicamente. Ho un rapporto incredibile con Richard Hughes, Mike Gordon e Michael Edwards; sono le persone che mi hanno portato qui e mi hanno aiutato a diventare chi sono. Per rispetto nei loro confronti, le conversazioni rimarranno interne. Quando verrà presa una decisione, vi sarà annunciata".