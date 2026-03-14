La favola italiana di Dortmund è già virale: Reggiani segna e va ad abbracciare Inacio

Il primo gol non si scorda mai. E quello di Luca Reggiani con la maglia del Borussia Dortmund ha avuto anche un finale da film. Il giovane difensore italiano, classe 2008, oggi ha trovato la sua prima rete con i gialloneri e, subito dopo aver segnato, è partito in una corsa liberatoria verso la panchina. Non per esultare da solo, ma per cercare l’amico Samuele Inacio, che ha festeggiato il gol come se lo avesse segnato lui stesso. Un abbraccio e un’esultanza condivisa che hanno fatto rapidamente il giro dei social.

Questo momento spontaneo, carico di emozione, racconta molto più di una semplice rete: la gioia del primo gol in un grande club europeo e l’amicizia tra due ragazzi italiani in cerca di successo lontano da casa.

Reggiani riaccende le speranze del Borussia Dortmund

Frena il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund prova a riaprire la Bundesliga trascinato anche da un giovane italiano. Pomeriggio teso a Leverkusen, dove la capolista va sotto, si vede annullare due gol, chiude in nove e trema al 93' (Hofmann segna ma il VAR rende tutto vano), ma esce indenne e continua a comandare la classifica con nove punti di vantaggio sui gialloneri, che battono invece 2-0 l'Augusta grazie anche al primo gol tra i professionisti di Luca Reggiani.