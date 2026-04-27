TMW La ricostruzione di Boban: la Dinamo Zagabria domina il campionato e si riprende il trono

La Dinamo Zagabria è tornata sul tetto del calcio croato conquistando il titolo al termine di una stagione che rappresenta molto più di una semplice vittoria sportiva: è il punto di arrivo di una profonda ricostruzione societaria, tecnica e identitaria.

Dopo anni di instabilità e risultati altalenanti, la svolta arriva con il ritorno di Zvonimir Boban, protagonista di una vera e propria rifondazione del club. Il suo progetto si basa su una rivoluzione totale: cambiamenti dirigenziali, scelta di una nuova guida tecnica e un massiccio rinnovamento della rosa, con oltre 30 operazioni di mercato tra entrate e uscite. La scelta di Mario Kovacevic come allenatore si era rivelata inizialmente divisiva, ma col tempo è diventata un punto di equilibrio; il tecnico ha costruito una squadra giovane, fisica e dinamica, capace di giocare bene ed essere pragmatica all'occorrenza.

Nel corso della stagione ci sono stati anche momenti di crisi, con forti critiche dall'esterno e... dall'interno, ma nonostante tutto il gruppo ha reagito, mostrando proprio nei momenti più delicati coesione e identità. Innesti come Ismael Bennacer (seppur limitato dai problemi fisici) hanno portato qualità ed esperienza, mentre la crescita di giovani come Luka Stojković e l’esplosione di Dion Drena Beljo hanno trasformato il potenziale in risultati concreti. La Dinamo ha così costruito una lunga serie di risultati utili, che ha permesso di allungare sulle rivali e chiudere il torneo con largo anticipo.

Fondamentale anche la nuova stabilità societaria, con una visione più moderna del club, investimenti strutturali e una strategia orientata alla sostenibilità economica e alla crescita sportiva. Il titolo, dunque, non è solo una vittoria sul campo, ma la conferma di un progetto complesso. Ora la sfida sarà consolidare questo modello e trasformarlo in un ciclo duraturo, anche in Europa.