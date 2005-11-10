Ufficiale Mislav Orsic torna a casa: la maglia 99 della Din. Zagabria ha di nuovo il suo proprietario

Mislav Orsic torna a casa. La Dinamo Zagabria ha ufficializzato il ritorno dell’attaccante croato, uno dei giocatori più amati dai tifosi e tra i simboli più importanti della recente storia del club. Il 33enne ha firmato un contratto pluriennale e vestirà nuovamente la maglia numero 99, inaugurando così il suo secondo capitolo in maglia blu dopo tre anni e mezzo lontano da Zagabria.

Nell’ultima stagione e mezza ha giocato con i ciprioti del Pafos, contribuendo alla conquista del campionato e successivamente della Coppa nazionale, oltre a sfiorare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League. Dopo aver lasciato la Dinamo nel gennaio 2023 per trasferirsi al Southampton, l’esterno offensivo aveva poi firmato per il Trabzonspor, ma una grave lesione al ginocchio lo aveva costretto a uno stop di otto mesi. Rientrato dall’infortunio, aveva rilanciato la propria carriera proprio a Cipro.

"Sono davvero felice di essere tornato. La Dinamo è sempre stata il mio club", ha dichiarato dopo la firma. "Ci aspettano sfide importanti e sono pronto a dare tutto. Ho sempre seguito la squadra e sono convinto che abbia un grande potenziale. Nella seconda parte della scorsa stagione ha dimostrato il suo valore vincendo campionato e coppa. Ora dobbiamo continuare su questa strada". Il ritorno di Orsic riporta a Zagabria uno dei protagonisti più iconici degli ultimi anni. Arrivato nel 2018, ha disputato 216 partite ufficiali con la Dinamo, realizzando 91 gol e fornendo 45 assist. Nel suo palmarès figurano cinque campionati croati, una Coppa nazionale e due Supercoppe.

Indimenticabili le sue imprese europee: dalla tripletta all’Atalanta in Champions League a quella contro il Tottenham nella storica rimonta che portò la Dinamo ai quarti di Europa League. Con 28 reti nelle competizioni UEFA, insieme a Bruno Petković è il miglior marcatore europeo della storia del club.