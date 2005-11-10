Ufficiale L'Elche sistema già il centrocampo: acquistato a titolo definitivo Gonzalo Villar

L’Elche ha ufficializzato un’operazione importante per il proprio centrocampo: il club spagnolo ha raggiunto un accordo con la Dinamo Zagabria per l’acquisto a titolo definitivo di Gonzalo Villar, che resterà legato alla società franjiverde fino al giugno 2029.

Il centrocampista murciano, classe 1998, proseguirà così la sua esperienza in un ambiente che conosce già bene e nel quale ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più centrale. Il suo ritorno a Elche risale allo scorso gennaio, quando il club lo ha riportato in rosa per rafforzare la mediana in un momento decisivo della stagione. Fin dal suo rientro, Villar ha offerto un contributo significativo in termini di equilibrio, qualità e gestione dei tempi di gioco, diventando rapidamente una delle pedine più affidabili nello scacchiere della squadra. Il suo impatto è stato evidente soprattutto nella capacità di dare ordine alla manovra e di interpretare con lucidità le diverse fasi delle partite.

Nel corso della sua seconda esperienza con l’Elche ha collezionato otto presenze da titolare, confermandosi come uno degli innesti più efficaci del mercato invernale grazie alla sua esperienza e alla sua visione di gioco, elementi fondamentali in una categoria altamente competitiva.