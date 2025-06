Ufficiale Leeds, primo colpo per la Premier. Ecco Nmecha dal Wolsburg: "Non vedo l'ora"

Il Wolfsrburg saluta Lukas Nmecha: il sette volte nazionale tedesco lascia il club della Bundesliga per sbarcare in Premier League. Con il contratto in scadenza al 30 giugno 2025 infatti, il giocatore ha scelto il Leeds United, che centra così il suo primo arrivo dal mercato dopo la risalita in Premier League.

"È una grande sfida e non vedo l'ora di conoscere il team", ha spiegato Nmecha ai canali ufficiali del club. "Ho parlato molte volte con l'allenatore e non vedo l'ora di giocare lo stesso stile di calcio che hanno mostrato in Championship, anche in Premier League. Ho visto che la scorsa stagione c'era dominio in termini di possesso palla e gol. Sono un giocatore offensivo, quindi ovviamente è entusiasmante per me. Certo, in Premier League ci sono alcuni grandi giocatori con cui non puoi giocare sempre così, ma penso che l'idea dell'allenatore sia quella di giocare un buon calcio, un calcio basato sul possesso palla, ed è quello a cui sono abituato e che amo fare. Vorrei che potessimo iniziare ora, ma abbiamo ancora qualche settimana di pre-campionato, per iniziare a correre e tutto il resto! Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi".

Il comunicato del Leeds

Questo il comunicato del club: "Il Leeds United è lieto di annunciare che Lukas Nmecha ha accettato di unirsi al club con un contratto iniziale di due anni alla scadenza del suo attuale contratto con il VfL Wolfsburg. L'attaccante 26enne diventerà ufficialmente un giocatore del Leeds United il 1° luglio ed è il primo acquisto confermato per la squadra di Daniel Farke in questa sessione estiva di calciomercato, dopo aver trascorso gli ultimi quattro anni giocando in Bundesliga.

Nato ad Amburgo, l'attaccante ha iniziato la sua carriera da giocatore nelle giovanili del Manchester City e ha esordito in Premier League nel 2018, prima di acquisire ulteriore esperienza in prestito al Preston North End, al Middlesbrough e all'Anderlecht.

Dopo aver trascorso un periodo in prestito al Wolfsburg, ha poi reso il trasferimento definitivo e da allora ha giocato 73 partite, segnando 19 gol tra campionato e coppa. Ha segnato 43 gol in partite di calcio senior in Germania, Inghilterra, Belgio, in tutte le competizioni, inclusa la UEFA Champions League.

Nmecha aggiunge versatilità all'attacco di Farke mentre la squadra si prepara al ritorno in Premier League, grazie alla sua capacità di giocare al centro dell'attacco o anche sulla fascia. Con i suoi oltre 1,80 metri di altezza, offre anche una forte presenza fisica.

Oltre ad aver impressionato a livello di club, Nmecha è anche un giocatore della nazionale tedesca. Ha rappresentato il suo Paese sette volte a livello senior, segnando 12 gol in 20 partite con la nazionale Under 21.

Dopo aver combattuto contro la concorrenza di altre squadre della Premier League per i suoi servizi, tutti al Leeds United non vedono l'ora di dare il benvenuto a Lukas a Elland Road.