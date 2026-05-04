Lewandowski, a Barcellona si parla sempre più di addio. Ma per Flick è lui il titolare

Il destino di Robert Lewandowski resta uno dei temi più delicati in casa Barcellona, tra indiscrezioni di mercato e silenzi strategici. A tenere il punto è stato anche Hansi Flick, che nei giorni scorsi ha preferito non esporsi troppo: "Ho parlato con lui, ma è una cosa che riguarda solo noi due". Una frase che alimenta ulteriormente i dubbi attorno al futuro del centravanti polacco.

All’interno del club, come si legge su As, molti danno per possibile una partenza a fine stagione, con Arabia Saudita, Stati Uniti e Italia (Milan? Juventus?) tra le destinazioni più accreditate. Eppure, le recenti scelte tecniche raccontano anche altro: Lewandowski è stato titolare nelle ultime uscite contro Getafe e Pamplona, un segnale che può essere letto sia come fiducia sia come un possibile saluto finale.

Intanto, il numero 9 resta concentrato sugli obiettivi immediati: "Fare una parata con i tifosi sarebbe meraviglioso", ha dichiarato dopo uno dei suoi ultimi gol, che lo ha portato a quota 119 reti con il Barça, a un passo da nomi storici del club. Numeri che certificano un impatto importante, nonostante le perplessità iniziali legate alla durata del contratto.

Decisivo anche nel riportare il club al vertice in patria, Lewandowski ha però vissuto delusioni europee negli ultimi anni. Il futuro resta un rebus, con il club che dovrà fare scelte anche per motivi economici: il conto alla rovescia è iniziato, ma la decisione finale non è ancora arrivata.