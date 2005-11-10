Libertadores, Palmeiras corsaro al Maracana: il Flaco Lopez decide l’andata con il Fluminense
Michele Pavese
Il primo round della semifinale di Copa Libertadores va al Palmeiras. Il Verdão espugna il Maracana superando 2-1 il Fluminense e si porta avanti nella corsa verso la finale della massima competizione sudamericana per club.
La squadra di Abel Ferreira passa in vantaggio grazie alla rete di Marlon Freitas, prima del raddoppio firmato dall’argentino José Manuel “Flaco” López, grande protagonista della serata. Nel finale il Fluminense accorcia le distanze con Natã, riaprendo una sfida che resta comunque favorevole al Palmeiras in vista del ritorno.
La qualificazione resta però ancora aperta: il verdetto definitivo arriverà mercoledì 21 ottobre alle 21:30, quando il Palmeiras ospiterà il Fluminense nella gara di ritorno. L’altra semifinale d’andata della Libertadores si gioca invece nella notte: sfida brasiliana-argentina tra Estudiantes e Flamengo, con il club di La Plata chiamato a sfidare una delle grandi favorite della competizione. Il ritorno decreterà le due squadre che si contenderanno il titolo continentale.