Leila Pereira si è presa la scena. Non voleva che i festeggiamenti del Palmeiras per la quarta Copa Libertadores della storia del club verdao fossero come tanti altri, così la presidente ha mantenuto la promessa fatta.

In cosa consisteva

Dopo la vittoria per 1-0 contro l'Estudiantes allo stadio Centenario di Montevideo, si è messa un paio di occhiali da sole, si è infilata tra i calciatori e ha iniziato a ballare funk in mezzo al campo. Su e giù, con un ritmo favorito dai giocatori e movimenti sempre più vicini al terreno, ha scatenato le risate e gli applausi di chi la circondava. Agustin Giay, difensore del Palmeiras e della Nazionale argentina, ha seguito il ballo con un sorriso che non è riuscito a nascondere. Vicino a loro c'era anche José Manuel Lopez, il Flaco, bomber della squadra che ha seguito l'andazzo festante.

Ela prometeu e cumpriu! 🏆💚 #Améric4Verde @leilapereiralp https://t.co/5dIEjQGPza — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 28, 2026

L'aveva detto

Leila Pereira aveva anticipato ciò che sarebbe potuto accadere. Alla vigilia della finale, durante un'intervista a Palmeiras Cast, aveva raccontato di amare moltissimo il funk e di essere disposta a fare qualsiasi cosa affinché la squadra conquistasse la Libertadores. "Sono una donna raffinata, ma non c'entra nulla. Sai quale stile musicale mi piace da impazzire? Il funk. Arriverò fino a terra!", aveva promesso. E avrebbe scelto un brano di quelli che considera "funk per famiglie", senza parolacce, perché è una "presidente educata".

Il senso di tutto

Festeggiamenti speciali per l'imprenditrice 62enne. Leila Pereira ha assunto la presidenza del Palmeiras nel dicembre 2021 e questa è la prima Coppa Libertadores conquistata durante la sua gestione. Era già stata legata ai trionfi del 2020 e del 2021, quando era sponsor e dirigente eletta, ma non aveva ancora assunto formalmente l'incarico.