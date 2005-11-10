La finale di Copa Libertadores del Centenario, a Montevideo, è stata tesa, "sporca" e con continue interruzioni sotto la direzione del venezuelano Jesús Valenzuela, senza alcuna rete nel primo tempo e con sei ammonizioni complessive. Il Palmeiras però ha creato le opportunità più nitide nel finale di frazione colpendo un palo su un cross deviato e impegnando Fernando Muslera con un colpo di testa di Murilo a salvare l'Estudiantes.

Partita accesissima

La svolta è arrivata in apertura di ripresa al 52': proprio su una spizzata aerea di Arias, l'inserimento puntuale di Ramón Sosa nel cuore dell'area a battere l'ex portiere della Lazio con un tocco rapido. L'Estudiantes, per rispondere, ha mancato il pareggio prima con una rovesciata di Guido Carrillo e poi con un colpo di testa ravvicinato di Edwuin Cetré, trovando però sulla propria strada le parate decisive di Carlos Miguel e la solidità del pacchetto arretrato del Verdao. I brasiliani di Abel Ferreira hanno resistito agli assalti del Pincha e sfiorato addirittura il raddoppio con Andreas Pereira.

Non solo la Copa Libertadores

Al triplice fischio piange il Tucu Correa, tornato la scorsa estate nel club della sua adolescenza (Estudiantes) per coronare un sogno. L'ex attaccante dell'Inter invece è costretto ad assistere al Palmeiras esploso nei festeggiamenti e laureatosi Campione di Copa Libertadores per quattro volte nella sua storia (dopo i trionfi del 1999, 2020 e 2021). Eguagliato il Flamengo come club brasiliano più titolato nella competizione. Due ulteriori conquiste: il pass per il Mondiale per Club FIFA 2029 e per la finale della Coppa Intercontinentale FIFA del 16 dicembre contro il Paris Saint-Germain.