Ligue 1, vittoria pesantissima per il Nantes. Beffa Nizza, il Lilla a -3 dal Marsiglia
Il Nantes conquista il secondo successo stagionale davanti al pubblico di casa (2-0), nonostante una prestazione tutt’altro che brillante. I gol arrivano con un pizzico di fortuna: al 3’ il centro di Fabien Centonze viene deviato da Yanis Zouaoui nella propria porta, poi al 34’ un calcio di rigore generoso per mano di Youssef El-Arabi consente a Ignatius Ganago di segnare il suo primo gol in Ligue 1 dal giugno 2023.
Un rigore di Olivier Giroud, primo gol in campionato da fine novembre, permette al Lilla di battere di misura l'Angers in trasferta e di mettere nel mirino il Marsiglia, ora distante solo tre lunghezze. Nonostante alcune occasioni sprecate, tra cui una traversa colpita da Tiago Santos, arrivano tre punti importantissimi. Tre punti che sfuggono sul filo di lana al Nizza contro il Lorient. Il 3-3 arriva al 93'.
Il programma della 23^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Brest - Marsiglia 2-0
Sabato 21 febbraio
Lens - Monaco 2-3
Tolosa - Paris Fc 1-1
PSG - Metz 3-0
Domenica 22 febbraio
Auxerre - Rennes 0-3
Nizza - Lorient 3-3
Nantes - Le Havre 2-0
Angers - Lilla 0-1
Strasburgo - Lione ore 20:45
Questa la classifica di Ligue 1
1. Paris Saint-Germain – 54 pt (23 partite giocate)
2. Lens – 52 pt (23)
3. Olympique Lione – 45 pt (22)
4. Olympique Marsiglia – 40 pt (23)
5. Lilla – 37 pt (23)
6. Rennes – 37 pt (23)
7. Monaco – 34 pt (23)
8. Lorient – 32 pt (23)
9. Strasburgo – 31 pt (22)
10. Tolosa – 31 pt (23)
11. Brest – 30 pt (23)
12. Angers – 29 pt (23)
13. Le Havre – 26 pt (23)
14. Nizza – 24 pt (23)
15. Paris FC – 23 pt (23)
16. Auxerre – 17 pt (23)
17. Nantes – 17 pt (23)
18. Metz – 13 pt (23)