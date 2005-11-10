Il Porto non riscatta Fofana. Torna al Rennes, che ha annunciato l'arrivo di Thomasson
Si chiude l'avventura di Seko Fofana al Porto. Arrivato in prestito il 2 febbraio scorso, l’ivoriano ha totalizzato 18 presenze, 3 gol e un assist con la maglia dei Dragões, prima della decisione del club portoghese di non esercitare l'opzione per il riscatto nonostante il contributo dato alla vittoria del campionato.
L'ex Udinese torna al Rennes e il club accoglie un altro centrocampista di grande esperienza: Adrien Thomasson. Il 31enne lascia il Lens dopo tre stagioni di altissimo livello, nelle quali si è imposto come uno dei centrocampisti più completi e continui della Ligue 1. Leader tecnico e capitano dei Sang et Or, Thomasson ha contribuito a due secondi posti dietro il Paris Saint-Germain, conquistando anche una Coppa di Francia e vivendo da protagonista l’esperienza in Champions League.