Ufficiale Manchester City, annunciato Cherki dal Lione: giocherà il Mondiale per Club

Il Manchester City piazza un altro colpo in entrata e annuncia l’acquisto di Rayan Cherki dal Lione. Il talentuoso trequartista francese, classe 2003, arriva alla corte di Pep Guardiola per una cifra vicina ai 40 milioni di euro (34 milioni di sterline) e ha firmato un contratto quinquennale, valido fino al 2029. La notizia è ufficiale e viene comunicata dai Citizens tramite il proprio sito ufficiale.

Con il suo arrivo Cherki diventa il terzo innesto estivo degli Sky Blues dopo il terzino sinistro Rayan Aït-Nouri (prelevato dal Wolverhampton) e il portiere Marcus Bettinelli, arrivato dal Chelsea. Il fantasista ex Lione sarà subito disponibile per il Mondiale per Club, in programma nelle prossime settimane.

Reduce da una stagione positiva con l’OL, Cherki ha collezionato 12 gol e 20 assist in tutte le competizioni, confermandosi come uno dei profili più brillanti della nuova generazione francese. La sua crescita ha trovato un’ulteriore conferma con l’esordio nella Nazionale maggiore: nella semifinale di Nations League persa 5-4 contro la Spagna, ha lasciato il segno con un gol e un assist, entrando in campo al 63'.