Il Manchester City trema? Messaggio di Haaland ai tifosi: "State uniti e sorridete"

"State uniti, godetevi il percorso e sorridete", questo il messaggio di Erling Haaland ai tifosi del Manchester City. Il Manchester City insiste nella sua dichiarazione di innocenza e ha descritto la sentenza arrivata nei giorni scorsi come "opinabile", spiegando che "contiene chiari errori di legge, di principio e di fatto". In attesa di capire cosa sarà del futuro, arriva il centravanti norvegese a spargere calma.

Alla domanda su cosa avrebbe detto ai tifosi del City prima della partita in programma fra poche ore contro il Liverpool, Haaland ha detto ai microfoni di Sky Sport UK qualcosa che già aveva avuto modo di affermare nei giorni scorsi: "I tifosi si divertiranno. Dobbiamo restare uniti. Dobbiamo stare l'uno con l'altro e dobbiamo rimanere positivi. Non importa cosa succede nella vita, dobbiamo sempre avere un sorriso. Quindi dobbiamo rimanere positivi, guardare avanti e cercare di vincere le partite di calcio e cercare di goderci la situazione e vincere la partita. Dobbiamo stare insieme; dobbiamo diffondere l'amore l'uno all'altro. Quindi sì: state insieme, godetevi il viaggio e sorridete. Mi importa molto dei tifosi perché io stesso sono un tifoso, e mi sento anche con loro".

Sulla sfida contro il Liverpool: "È sempre speciale giocare contro il Liverpool. Soprattutto con Pep e Klopp lo è stato. Ricordo di quando ero al Salisburgo e al Dortmund, guardavo tutte le partite, quanto si contrastavano e spingevano a vicenda. Ci sono sempre state partite speciali fra queste due squadre".