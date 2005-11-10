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Manchester United, con Lisandro Martinez rapporto incrinato: non ha intenzione di rinnovare

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 13:34Calcio estero
15.10.2026 13:34Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Lisandro Martínez ha espresso in modo chiaro la sua volontà di non prolungare il proprio contratto, dimostrando la ferma intenzione di lasciare il Manchester United già nei prossimi mesi per cercare una nuova avventura professionale: lo scrive oggi The Athletic. Una scelta che non sorprende dopo le pesantissime parole della scorsa sera sulla competitività della squadra, che di certo non saranno ben accolte nello spogliatoio.

Anche la dirigenza dei Red Devils sembra condividere la stessa linea: secondo fonti vicine al club, la società nutre forti perplessità sull'opportunità di attivare l'opzione di rinnovo annuale presente nel suo attuale accordo, rendendo ormai inevitabile la separazione tra le parti. Dietro le quinte, la sensazione generale è che il difensore argentino prediliga la Spagna come destinazione ideale, vedendo nella Liga la soluzione perfetta per proseguire la propria carriera dopo la fine dell'esperienza in Inghilterra.

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