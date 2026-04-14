Manchester United, Mainoo a casa col Leeds: il motivo. De Ligt un mistero, torna Dorgu?

Non ci voleva la sconfitta contro il Leeds (1-2) a Old Trafford. Così il Manchester United si ritrova sempre al terzo posto, ma agganciato dall'Aston Villa di Emery, a causa di una doppietta di Okafor e l'espulsione contestata di Lisandro Martinez. La corsa alla qualificazione per la Champions League si fa ancora più aperta e agguerrita, ma ieri nell'undici titolare ha sorpreso l'assenza di Kobbie Mainoo. Sia dal primo minuto che in panchina.

Il prodotto dell'Academy dei Red Devils è stato un titolare fisso sotto la gestione di Michael Carrick e si vocifera sia in fase di trattative per un nuovo contratto, ma il centrocampista inglese è stato escluso dai convocati semplicemente per problema fisico. Prima del calcio d'inizio del match casalingo aveva preso un colpo in allenamento: "Nell'ultimo giorno o poco più, Kobbie ha avuto un problema in allenamento. Sembra una cosa di poco conto, ma abbastanza grande da tenerlo fuori stasera. A essere onesti, non valeva la pena rischiare, quindi speriamo sia una cosa piuttosto lieve e che non rimanga fuori troppo a lungo", le parole del tecnico dello United rilasciate a Sky Sports UK. Da capire se rientrerà in tempo la prossima settimana per sfidare il Chelsea (18 aprile).

E Patrick Dorgu? L'ex Lecce, esterno a tutta fascia, è fuori dai giochi da quando ha subito un grave infortunio al tendine del ginocchio nella vittoria contro l'Arsenal lo scorso gennaio. Tuttavia, secondo quanto riferito dal tabloid The Standard sarebbe vicino al rientro, tornato ad allenarsi con la squadra durante la pausa per le nazionali e avendo partecipato al ritiro dello United in Irlanda. Anche il 21enne ha messo nel mirino il super match con i Blues.

Un grande mistero aleggia attorno a Matthijs de Ligt. Il centrale olandese, ex Juventus, non gioca da novembre, mentre lotta per riprendersi da un vago infortunio alla schiena. Questo lascia presupporre tempi indecifrabili di recupero per il suo ritorno in campo, non avendo nemmeno preso parte al ritiro del Manchester United a fine marzo. E Carrick non sembra fiducioso: "Il motivo per cui non è venuto in Irlanda è che non è ancora tornato ad allenarsi sul campo. È frustrante per Matta (De Ligt, ndr). Ovviamente sta cercando di lavorare per tornare, ma è proprio questo problema alla schiena che si sta dimostrando difficile. Continueremo a lavorare il più duramente possibile per riaverlo con noi il prima possibile".