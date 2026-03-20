De Ligt ancora ai box, si teme per il Mondiale. Carrick avvisa: "Bisogna essere pazienti"

Il Manchester United sta vivendo una seconda parte di stagione davvero entusiasmante. I Red Devils occupano il terzo posto in Premier League, alle spalle di Arsenal e Manchester City, e negli ultimi mesi hanno collezionato risultati importanti, battendo in trasferta Gunners, Skyblues e Tottenham. Queste prestazioni hanno dimostrato che la squadra guidata da Michael Carrick può ambire a un ruolo di rilievo anche in Europa.

Un problema però continua a pesare sulla squadra: la difesa, in particolare le condizioni di Matthijs de Ligt. Il difensore olandese, 26 anni, è fermo ai box per problemi alla schiena dalla fine del 2025, quando in panchina sedeva ancora Ruben Amorin. Carrick, in conferenza stampa, si è mostrato cauto riguardo ai tempi di recupero del giocatore: "Con le lesioni alla schiena, a volte pensi che tutto stia andando bene e improvvisamente è il contrario. Siamo pazienti e stiamo lavorando per recuperarlo il prima possibile, ma è difficile dare una data precisa. Ci aspettiamo che De Ligt sia in nazionale per il Mondiale di quest’estate".

Il tecnico ha comunque provato a rassicurare i tifosi, evidenziando piccoli progressi: "Non sto nascondendo nulla. Sta migliorando, semplicemente non così velocemente come tutti speravamo". La speranza dei sostenitori resta quindi legata al pieno recupero del centrale olandese, fondamentale per consolidare la difesa di un Manchester United sempre più competitivo.