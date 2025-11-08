Manchester United, De Ligt: "Abbiamo mostrato voglia di lottare, meritavamo di più"

"Fortunatamente abbiamo ottenuto un punto, penso che meritassimo di più per come abbiamo giocato. Nel secondo tempo ho avuto la sensazione che fossimo un po' stanchi. Non abbiamo avuto la possibilità di uscire dalla nostra metà campo". Così ha parlato Matthijs De Ligt, autore del definitivo 2-2 nel match di oggi tra Tottenham e Manchester United.

Il difensore olandese, intervistato da TNT Sports, ha poi dichiarato: "Il loro primo gol è stato un po' fortunato, sono un po' dispiaciuto per questo, ma sono orgoglioso di come la squadra ha reagito e ha ottenuto un punto in uno stadio difficile. L'anno scorso abbiamo perso contro il Nottingham Forest e il Tottenham per 1-0, ma la scorsa settimana e oggi abbiamo mostrato la voglia di lottare e conquistare un punto. La stagione è lunga, pareggiare tre partite è più importante che perderle.

Oggi avete visto che siamo davvero pericolosi, abbiamo molta velocità in attacco, siamo molto stabili, conosciamo i nostri punti di forza e li sfruttiamo. Oggi abbiamo avuto più occasioni per andare alle loro spalle perché sono vulnerabili, abbiamo giocato una buona partita e penso che meritassimo qualcosa in più".