Ufficiale Mangala annuncia: "Mi ritiro". Nel 2014 divenne il difensore più pagato al mondo

Dopo l'ultima esperienza in campo vissuta in Bolivia - all'Oriente Petrolero - Eliaquim Mangala ha annunciato il suo ritiro dal calcio all'età di 35 anni. In passato, dopo la Coppa del Mondo giocata nel 2014, in occasione del trasferimento al Manchester City, divenne il difensore più pagato al mondo, almeno per l'epoca, ovvero ben 54 milioni di euro.

In un video pubblicato sui propri canali social, ha spiegato. "Ho vissuto molto più di quanto avrei potuto immaginare. Ho avuto degli infortuni, ho vinto dei titoli. Ho giocato in diversi paesi, ho incontrato persone, ho imparato le lingue. È un mix di molte cose, che alla fine è stato davvero bello, sono stato fortunato".

Mangala ha indossato otto volte la maglia della nazionale francese, disputando la Coppa del Mondo 2014 e l'Europeo 2016, quando la Francia arrivò fino alla finale. Formatosi allo Standard di Liegi, Eliaquim Mangala aveva iniziato la sua carriera con un titolo di campione del Belgio, nel 2009, La Supercoppa del Belgio 2009 e la Coppa del Belgio 2011. Il difensore è passato dal Porto, dove ha vinto quattro trofei tra cui due titoli di campione del Portogallo.

Passato al Manchester City, è stato frenato da alcuni infortuni, vincendo comunque la Premier League nel 2017-2018. Ha vissuto esperienze in prestito prima al Valencia e poi all'Everton, che nell'estate del 2019 lo ha riscattato. La sua unica esperienza in Ligue 1 è stata al Saint-Étienne nel 2021-2022. Poi l'esperienza in Portogallo all'Estoril.