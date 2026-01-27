Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dal City alla Bolivia, la parabola di Mangala: ha firmato con l'Oriente Petrolero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
ieri alle 23:42Calcio estero
Michele Pavese

Eliaquim Mangala è pronto a scrivere un nuovo capitolo, inatteso, della sua carriera. Il difensore centrale francese, 34 anni, è atteso nelle prossime ore a Santa Cruz de la Sierra, dove diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Oriente Petrolero. Arriva da svincolato e, secondo quanto riportano i media locali, firmerà un contratto valido per tutto il 2026, trasformandosi immediatamente nel nome di maggior richiamo del calcio boliviano.

Un approdo che segna un contrasto netto con il passato di Mangala, che poco più di dieci anni fa veniva considerato uno dei centrali più promettenti del panorama internazionale. Nell’estate del 2014 il Manchester City investì ben 45 milioni di euro per strapparlo al Porto, convinto di aver messo le mani su un futuro leader difensivo. Le aspettative, però, non furono mai realmente rispettate: prestazioni altalenanti e difficoltà di adattamento impedirono al francese di imporsi stabilmente in Premier League, portandolo a una serie di prestiti, tra cui Valencia ed Everton.

Conclusa l’esperienza con i Citizens, la carriera di Mangala ha preso una piega più modesta. Prima il ritorno in Francia con il Saint-Étienne, poi l’ultima tappa all’Estoril, in Portogallo. Proprio con il club lusitano ha disputato l’ultimo match ufficiale nell’aprile 2025: appena nove presenze complessive, di cui solo quattro da titolare, a testimonianza di una condizione fisica e di una continuità mai ritrovate. Per l’Oriente Petrolero si tratta di una scommessa entusiasmante ma ad alto rischio: la mancanza di ritmo gara e il rendimento degli ultimi anni rendono l’operazione alquanto delicata. In Bolivia, ora, Mangala avrà l’occasione di dimostrare di avere ancora qualcosa da dare al calcio.

