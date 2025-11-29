Ufficiale Marsiglia, primo contratto professionistico per Anis Doubal: firma fino al 2028

Il giovane Anis Doubal compie un passo importante nella sua carriera: ieri ha infatti firmato il suo primo contratto professionistico con l’Olympique Marsiglia, un accordo valido fino al 30 giugno 2028. Il terzino sinistro classe 2006, originario di Vitrolles, viene così premiato per il percorso svolto nel centro di formazione del club.

Doubal, 19 anni, è anche internazionale tunisino Under 23 e si è affermato come titolare inamovibile con la squadra riserve dell’OM, oltre a ricoprire il ruolo di capitano con gli Under 19 in Youth League. Arrivato a Marsiglia nel 2019 dopo aver giocato a Marignane, il giovane talento ha già conquistato il primo trofeo importante della carriera: la Coppa Gambardella 2024 con l’OM. Il club ha celebrato la firma con un comunicato ufficiale, accompagnandola con una foto del ragazzo tra Pablo Longoria e Mehdi Benatia: "Nell’ambito del progetto avviato mesi fa per valorizzare i giovani provenienti dal nostro Centro di Formazione, l’Olympique Marsiglia annuncia con orgoglio la firma del primo contratto professionistico di Anis Doubal".

Il terzino era molto seguito, con diversi club africani e il Monaco interessati alle sue prestazioni. Con Doubal salgono a tre i giovani del centro di formazione a firmare un contratto professionistico in questa stagione, dopo Alexandre Tunkadi ad agosto e Max Corbon a ottobre.