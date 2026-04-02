Ufficiale Inghilterra, Jermain Defoe inizia la carriera di allenatore dalla 5ª divisione

Prima panchina da allenatore della prima squadra per Jermain Defoe. 43 anni, l'ex attaccante del Tottenham e della nazionale inglese è il nuovo allenatore del Woking, squadra di National League, quinto livello della piramide calcistica inglese. Ha esordito nella giornata di ieri con un pareggio contro l'Altrincham (1-1) e dopo 33 giornate la squadra occupa il 10° posto in classifica.

La carriera di Defoe da allenatore è iniziata nel giugno 2021 come vice di Steven Gerrard ai Rangers Glasgow ed è poi proseguita al Tottenham dove ha allenato per due anni le squadre giovanili. "Mia madre mi ha sempre detto che nella vita bisogna essere grati per ogni opportunità che si presenta", ha affermato Defoe, che ha aggiunto: "Non potevo aspettarmi, solo perché avevo avuto una buona carriera, di arrivare subito al vertice o di ottenere subito un incarico importante".

Da calciatore professionista, Defoe ha segnato 162 reti in 496 presenze di Premier League, il che fa di lui il decimo miglior marcatore di tutti i tempi del torneo. Con la Nazionale inglese ha raccolto 57 presenze tra il 2004 e il 2017, segnando 20 reti. Fu convocato da Fabio Capello per i Mondiali in Sudafrica nel 2010, scendendo in campo in 3 occasioni.

