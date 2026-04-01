Ufficiale Mario Gotze si toglie dal mercato. Ha rinnovato con l'Eintracht Francoforte

Mario Gotze ha rinnovato il suo contratto con l'Eintracht Francoforte. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. L'eroe dei Mondiali del 2014 era in scadenza e ha firmato fino al 2028.

Ecco le sue prime parole dopo il nuovo accordo: "L'Eintracht Francoforte significa molto per me. Sono qui da quasi quattro anni e finora ho trascorso un periodo fantastico. Io e la mia famiglia ci sentiamo davvero a casa a Francoforte. Molti fattori influenzano la mia attuale fase di carriera: so che una carriera calcistica ha una durata limitata. Questo mi fa apprezzare ancora di più ogni momento in campo e allo stadio. La gioia che provo giocando a calcio e in questo club mi ha convinto a prolungare il mio contratto. Al momento abbiamo alcune sfide da superare, ma siamo pronti ad affrontarle. E chissà cosa ci riserva il futuro. Vincere di nuovo la Coppa, ad esempio, sarebbe una grande soddisfazione…".

Classe 1992, Gotze è arrivato a Francoforte nel 2022 dal PSV Eindhoven e ha fin qui raccolto 148 presenze, segnando 12 reti.