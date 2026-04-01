Ufficiale Il Celta Vigo rinnova il contratto al tecnico che ha riportato i galiziani in Europa

Il Celta Vigo ha rinnovato il contratto del suo tecnico, Claudio Giraldez. Lo rende noto il club galiziano con un comunicato ufficiale. 38 anni, l'allenatore ha esteso il suo accordo di una stagione, dal 2027 al 2028. Arrivato nel marzo 2024, ha riportato il Celta in una competizione europea e attualmente la squadra è ai quarti di finale di Europa League nonché sesta in classifica ne LaLiga.